ما موعد مباراة مصر وتونس بتوقيت مصر

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستكون المباراة الأولى بين مصر وتونس، أما الثانية سوف تجمع بين الجزائر وقطر صاحبة الأرض.

وتقام بماراة مصر وتونس مساء الاربعاء القادم 15 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة.

وتقام المباراة على ملعب 974 وسيظل الخاسر على هذا الملعب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما تقام المباراة النهائية على ملعب استاد البيت.

وسوف تبث مباراة مصر وتونس عبر قنوات بين سبورت المفتوحة، بجانب قناة الكأس، ومن الممكن أن تنقل أون تايم سبورتس اللقاء المرتقب مثلما فعلت في مباراة مصر والأردن.

وستقام المباراة النهائية مساء السبت 18 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة على استاد البيت، أحد ملاعب مونديال كأس العالم.

أنور سلامة: كارلوس كيروش مش بيحب «أفشة وشريف».. وقائمة المنتخب بها بعض العوار

أكد أنور سلامة، مدرب الأهلي الأسبق، أن مستوى لاعبي مصر أمام الأردن بكأس العرب كان غير جيداً.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "هناك بعض اللاعبين أقل من المستوى للتواجد داخل منتخب مصر، ويجب الإستعانة بالخبرات من أجل عودة الريادة للكرة المصري، وأن أحمد رفعت مازال لم يقتع تفسه".

كأس العرب 2021

وزاد "الأردن تفوقت على مصر في كل شئ، وكانت أفضل من مصر، واللاعبين مش عارفين يوقفوا الكورة على الأرض".

وتابع "لابد أن يتحدث أحد مع كارلوس كيروش، وأفشة وشريف لابد أن يتواجدوا في التشكيل الرئيسي للمباريات، وكأس العرب بطولة مهمة وبها فنيات عالية للغاية".

وزاد "طريقة اللعب من الممكن أن يتم تغييرها خلال المباراة ولم يمكن أن يتم تثبيتها، والأهم هو تكتيك المدرب خلال المباراة والتدريبات التي تعودت عليها اللاعبين".

واختتم "لا توجد أي جمل تكتيكية خلال المباراة، وهناك لاعبين يريدوا المراوغة فقط دون إفادة المنتخب، وبعض القائمة يشوبها بعض العوار".