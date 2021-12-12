بعد نجاح الأولى..رامي صبري يستعد لطرح «حياتي مش تمام2» بالتعاون مع عزيز الشافعي

/665561/بعد-نجاح-الأولىرامي-صبري-يستعد-لطرح-حياتي-مش-تمام2-بالتعاون-مع-عزيز-الشافعي

كشف المطرب رامي صبري، عن طرح عمل غنائي جديد، لاستكمال أغنيته الاولى «حياتي مش تمام»، والتي حققت نجاحًا ساحقًا، في بداية عرضها.

دوت الخليجيرصد تفاصيل تعاون رامي صبري مع عزيز الشافعي في أغنية حياتي مش تمام 2

ويتعاون رامي صبري في أغنيته الجديدة مع الملحن عزيز الشافعي، وقررا طرحها قريبًا، بعنوان«حياتي مش تمام 2»، وفقا لما صرح به الفنان من خلال راديو إنرجي.

كلمات أغنية حياتي مش تمام 2

وتقول كلمات أغنية «حياتي مش تمام 2»: «قاعد دلوقتي لوحدي مع نفسي وبفكر ... إيه الذنب اللي أنا أذنبته والمفروض عنه بكفر، الجرح تقيل على قلبي ومحدش بقى بيقدر ... الذكرى بقت مؤلمة والحزن صوابعة معلمة، أنا مش قادر اتحمل أكتر على بالي ذكريات سابهالي وليالي كانت أحلى ليالي دا الغالي غالي وهيفضل غالي».

وتصدرت أغنية «هموت من غيرها» تريند رقم واحد في الأكثر روجا بين المستمعين عبر موقع يوتيوب، كما تخط العمل حاجز المليون مشاهدة، في أقل من يومين.

رامي صبري يروج لأغنيته الجديدة «هموت من غيرها»

وكان شوق الفنان رامي صبري الجمهور لأغنيته الجديدة، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: "صباح الفل علي حبايبي ان شاء الله أغنيتي الجديدة هموت من غيرها هتكون علي جميع المنصات العربيه يوم 18/11 / 2021 ان شاء الله نجاح كبير ".

أغنية بيحرك مشاعري لـ رامي صبري

يذكر أن النجم رامى صبرى طرح أحدث أغانيه مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعنوان «بيحرك فى المشاعر»، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم. وتأتى الأغنية بعد فترة انقطاع لم تدم سوى عدة أشهر بين رامى صبرى والملحن عزيز الشافعى وتدخل على هامشها أيضًا الشاعر تامر حسين، بسبب بعض الخلافات حول إحدى الأغنيات التي انتهت تمامًا بعد تصفية الأجواء بصورة ودية وتبادل الزيارات بينهما، ليشهد الثلاثى تعاون جديد بعد أن قدم عزيز الشافعى معه 3 أغنيات هم أهد الدنيا، حياتى مش تمام، أنا بابا.

وطرح النجم رامى صبرى مؤخرًا أغنية «حالة اكتئاب» التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.