/665564/تونس-تطلب-تخصيص-50-من-مدرجات-ملعب-974-قبل-مواجهة-مصر-بكأس-العرب

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام مباراة تونس ومصر يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساء، وتقام على ملعب 974 بقطر.

وذكرت تقارير تونسية صباح اليوم، أن الجهات المختصة طلبت من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب على ضرورة تخصيص 50% من صعة الاستاد التي سوف تقام عليه مباراة مصر القادمة، من أجل جماهير نسور قرطاج.

وبذلك يريد منتخب تونس الحصول على 20000 ألف مقعد من مقاعد الملعب الذي يسع لـ 40000 ألف متفرج، وهو أحد ملاعب كأس العالم المقبلة.

أنور سلامة: كارلوس كيروش لا يستمع إلى مساعديه.. وهناك فارق بين اللاعب المحلي والدولي

أكد أنور سلامة، نجم الأهلي السابق، أن أداء منتخب مصر أمام الأردن لم يكن مقنعاً.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن " "لا أعلم هل يتشاور كارلوس كيروش مع الجهاز المعاون، أعتقد أن هذا الأمر لا يحدث خلال المباريات".

وزاد "مستوى المنتخب أمام الأردن في الشوط الأول لم يكن جيداً وكان هناك تراخي وعدم البداية بتشكيل مميز منذ البداية وهذا الأمر يحدث كثيرا".

وواصل "إختيارات كارلوس كيروش مع متنخب مصر ليس فيها عناصر جديدة، وهناك إختلاف بين اللاعب الدولي والمحلي، وبعض اللاعبين لا يستحقوا التواجد مع الفراعنة".

واختتم "اللاعبين الكبار أمثال الشناوي والونش وحجازي وحمدي فتحي يقدموا مستويات جيدة، والمنتخب يحتاج لإعادة هيكلة خلال الفترة المقبلة، ومنتخب الأردت افوق على مصر في كل شئ".

كأس العرب.. دكة بدلاء منتخب مصر تنقذ كيروش أمام الأردن

حقق منتخب مصر فوز صعب أمام الأردن بنتجية 3/1، بعدما أنتهى الوقت الأصلي من اللقاء وذهبوا للأشواط الإضافية، ضمن لقائات دور الثمانية من كأس العرب قطر 2021.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع في بداية الشوط اللقاء الأول، ليسجل يزن النعيمات الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك محمد الشناوي بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة.