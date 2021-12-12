/665565/البرلمان-يرفض-رفع-الحصانة-عن-نائب-دون-أن-يسميهويقر-تدابير-كورونا

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الموافقة على قرار مكتب المجلس برفض طلب للنائب العام برفع الحصانة عن أحد النواب لم يذكر أسمه. وأوضح المستشار أحمد سعد الدين، أن قرار مكتب المجلس برفض الطلب، لعدم استيفاء الشروط الشكلية اللازمة لرفع الحصانة.

دوت الخليج يأتي ذلك في أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الذي صدر عن المجلس، والذي يلزم بضرورة عرض أية إجراءات استثنائية في مواجهة فيروس كورونا على المجلس خلال مدة 7 أيام من إعلانها، لاسيما بعد إلغاء حالة الطوارئوجاء قانون الجوائح الصحية، ليسد الفراغ الذي أوجدته إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائب «دون أن يسميه»..ويقر تدابير كورونا ومنحت المادة الأولى من القانون، لرئيس مجلس الوزراء في حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

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