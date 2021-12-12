/665570/علاء-عابد-يطالب-وزير-التعليم-بالنزول-للقري-والأرياف-لمواجهة-تكدس-الطلاب-في-المدارس

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب سؤالين لوزير التربية والتعليم الدكتور شوقي ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ، هل التعليم الموجود في مصر الأن هيخرج لنا أجيال تفتخر بها مصر ويفتخر بها المصريين ، أمثال أحمد زويل أو سميرة موسي أو نجيب محفوظ ، والدكتور مجدي يعقوب ، وهاني عازر ، واحمد لطفي السيد .

جودة التعليم

أضاف علاء عابد فى كلمتة أمام الجلسة العامه اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد منذ أيام على أن بناء الإنسان يبدأ من جودة التعليم ولكن الحكومة عاجزة عن تخريج جيل جديد نفتخر به ويحمل راية العلم والبحث العلمي .

القرى المصرية

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بحسب ما رصد دوت الخليج ، وزير التعليم بالنزول إلى المدارس وزيارتها فى القري والأرياف ليري التكدس داخل الفصول ، ومستوي المدارس ،مؤكدا أنه لا يوجد خطة واضحة من الحكومة بشأن تطوير التعليم رغم المبادرات التي يقوم بها ويحرص عليها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم. وكان قبلها قد قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: أبدأ كلامي مستشهدا بما قاله رئيس الجمهورية "التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان ومنعه من التعليم الجيد بمثابة منعه من الحياة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

فشل ذريع

وتابع أبو العلا في كلمته: احنا بنعمل اللي علينا تشريعيا، لكن الهيئة لا تقوم بدورها على النحو الأمثل، وأشار إلى أن اسم الهيئة مستفز، لاسيما وأنه بعد 15 سنة من عمل الهيئة لم تحقق غير نسبة 12% فقط من الأهداف، قائلا: "هذا فشل ذريع".

وأكد النائب أن مضمون مشروع القانون جيد، إلا أين الهيئة لم تقم بدورها على النحو الأمثل، متسائلا: أين النتائج؟، مشددا على ضرورة أن يتضمن عمل الهيئة التركيز على النهوض بالمعلم، وطالب أبو العلا، على ضرورة التركيز في جودة التعليم أن نضع في اعتبارنا ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن عدد كبير من المدارس لا تضع ذوي الهمم في اعتبارها.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: مع تحفظي على أداء الهيئة في هذا المنوال.