/665573/مصطفى-شعبان-في-دور-غير-متوقع-بمسلسل-ديما-عامر-رمضان-2022

تحدث الفنان مصطفى شعبان عن تفاصيل دوره في مسلسله الرمضاني المقبل 2022، والذي أتى بعنوان «ديما عامر»، وذلك خلال لقائه ببرنامج et بالعربي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل شخصية مصطفى شعبان في مسلسل «ديما عامر»

وقال مصطفى شعبان خلال البرنامج: «اشتغلت مع مجدي الهواري من قبل وبستمتع بالعمل معه، وشخصيتي في المسلسل مختلفة، وعكس حاجات كتير عملتها قبل كده، وموضعها مهم».

حقيقة إنتاج جزء ثاني من مسلسل ملوك الجدعنة

وعن إمكانية تقديم جزء ثاني من العمل فقال: «لو في جزء ثاني لازم يتعمل مظبوط، ويكون معمول حسابه، ولو فيه رؤية تكميلية له نعمله عادي».

مصطفى شعبان يقدم فقرة إنجازات سفراء الحلم باحتفالية قادرون باختلاف

قدم الفنان مصطفى شعبان فقرة إنجازات سفراء الحلم، وذلك خلال احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، كما شارك فيها الإعلامي المتميز شريف مدكور.

وكانت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، قد قالت إنّ احتفالية «قادرون باختلاف» ستكون «عبارة عن يوم ممتع يرقص ويغني ويمثل فيه أولادنا وبناتنا ويعرضون إنجازاتهم.

مصطفى شعبان يتألق في دراما رمضان 2021

وعلى الصعيد الآخر، شارك الفنان مصطفى شعبان في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بطولته، إلى جانب عمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور قصة مسلسل «ملوك الجدعنة» حول صعود شابان من الصفر يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهم أموال وشغل كبير ولكنهم يتعرضون طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير والمسلسل مستوحى من قصة فيلم «سلام يا صاحبي» الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاح جماهيري كبير ويتناول العمل أيضا قصص الحب بين أبطاله والصراع على قلب فتاة واحدة.