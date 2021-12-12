665574 /665574/بالصور-صحة-الشيوخ-برئاسة-جزر-تناقش-علاج-مرضي-الهيموفيليا-ومشكلة-الزيادة-السكانية 12:39 م - الأحد 12 ديسمبر 2021 تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عقد اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة عدد من الاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الصحة اجتماعها برئاسة النائب محمد جزر لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر،والحلول والمقترحات التي تدور حولها، بالاشتراك مع لجنتي حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي وبحضور عدد من الشخصيات العامة. دوت الخليج دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الصحة بالشيوخ اليوم مرضي الهيموفيليا استكمال مناقشة الاقتراحين برغبة المقدمان من النائبة نيفين الانطوني والنائبة سلوى الحداد بشأن علاج مرضي الهيموفيليا. تابع موقع دوت الخليج علي

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