/665576/بالصور-رئيس-دينية-النواب-يلتقي-وفدا-من-دولة-ازربيجان

التقي الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وفدا من دولة ازربيجان يضم الوفد سفير دولة ازربيجان بالقاهرة و رئيس لجنه الدولة للعمل مع المغتربين بجمهورية ازربيجان و رئيس الجالية في مصر .

هذا و قرر مجلس النواب، تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالتعليم والتى كان من المقرر مناقشتها فى الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إعتذار وزير التربية والتعليم طارق شوقى، عن عدم حضوره نظرا لسفره حارج البلاد، حيث كان من المقرر أن يتم مواجهته نحو 116أدارة رقابية بسبب الإشكاليات التى تواجه المنظومة التعليمة.

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ومن المقرر ان يحدد المجلس مناقشة تلك الطلبات فى جلسة قادمة . وتشهد الجلسة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

يهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.

كما يناقش المجلس في جلسته العامة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.