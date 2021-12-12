محافظ قنا يتابع أعمال مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا، إنه تم متابعة أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام على مساحة 420 م2 ويتكون من 3 طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 13.5 مليون جنيه.





وبحسب بيان للمحافظة، يضم المجمع "وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين"، ويخدم 55 ألف نسمة، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 85%.

وأوضح محافظ قنا، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ 19 مجمع خدمات بالمراكز المستهدفة، مؤكدا أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وأضاف الداودى، أن أعمال الإنشاءات بمجمع خدمات قرية المراشدة بدأت فى شهر أغسطس الماضى وسيتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية مع نهاية الشهر الجارى، كما سيتم تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً.

وأشار محافظ قنا، إلى أن مجمع الخدمات الزراعية بقرية المراشدة والمقام على مساحة 530 م، ويضم "وحدة بيطرية، مركز تجميع ألبان، جمعية زراعية، مكتب إرشاد زراعى"، بتكلفة مالية تصل إلى 8 ملايين جنيه، لافتا أن أعمال الإنشاءات بالمجمع بدأت فى شهر سبتمبر الماضى وسيتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية مع نهاية الشهر الجارى.

وتابع، أنه من المقرر إنشاء 18 مجمعا للخدمات الزراعية فى الوحدات المحلية للقرى التى تستهدفها مبادرة حياة كريمة لأحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين، لاسيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى والاعتماد على أنظمة الرى الحديث.