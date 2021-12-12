محافظة الجيزة تضبط وتزيل أعمال بناء مخالف بالعجوزة وبولاق الدكرور

جدة - نرمين السيد - تصدت محافظة الجيزة من خلال حى العجوزة، لأعمال بناء مخالف حيث تم إزالة دور مخالف تم بناءه بدون ترخيص بعقار بشارع ابن خلدون، بالإضافه إلى إزالة شدة خشبية بالعقار 162 شارع 26 يوليو بحى العجوزة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما قامت محافظة الجيزة من خلال حى بولاق الدكرور بإزالة سقف الدور الثانى فوق الأرضى بعقار بشارع سعيد الفيوم المتفرع من شارع العمدة بصفط اللبن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. كما رصدت محافظة الجيزة مخالفة تحويل شقة بالدور الأرضى إلى الغرض التجارى بالعنوان 11 شارع حسن حمدى مساكن هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وقد تم إزالة المخالفه وإعادة الوضع كما كان على نفقه المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه. جاء ذلك فى إطار مجهودات محافظة الجيزة لإزاله التعديات على الأراضى الزراعية وضبط أعمال البناء المخالف انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى ذلك الصدد.

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