افتتاح المؤتمر العربى الـ 15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بأسوان

جدة - نرمين السيد - حضر المؤتمر الذى يعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وأشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور سالم حامدى مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، والدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية.

وألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى افتتاح المؤتمر العربى الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أعرب فيها عن امتنانه بصفته الشخصية وممثلا عن جمهورية مصر العربية مرحباً بالحضور ضيوفا وأشقاء فى بلدهم الثانى مصر.

وأعرب عن سعادته للمشاركة فى افتتاح هذا المؤتمر العلمى المتميزمقدماً الشكر للجنة المنظمة على اختيارها الموفق لمدينة أسوان لهذه المناسبة الجليلة لما تمثله أسوان من طبيعة ساحرة تتمثل فيها روح وأصالة التاريخ المصرى العريق ومقصد ينشدة كل منشدى المعرفة والجمال والحضارة فى العالم أجمع.

وأوضح شاكر أن المؤتمر يعد تجمعا عربيا ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية التى تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية، لرصد إنتاج الفكر والإبداع والابتكار فى مجالات البحث والتطبيق على المستوى المحلى والعربى والدولى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتطويعها لخدمة التنمية فى العالم العربى، بالإضافة إلى تعظيم دور العلوم النووية وتطبيقها فى بناء الاقتصاد العربى ودعم الخدمات المجتمعيه بما يتواكب مع التطوات العالمية فى هذا الشأن، وبما يتوافق مع الاستراتيجية العربية التى شملتها قرارات مجلس الجامعة العربية.

ومن هذا المنطلق حرص القطاع النووى المصرى على تعظيم مساهمته فى أولويات التنمية الوطنية طبقاً لما جاء فى رؤية مصر 2030.

وأشار شاكر إلى بعض الإنجازات التى تحققت فى القطاع النووى فى مصر ومنها على سبيل المثال: "تأمين احتياجات السوق المصرى من النظائر الطبية المشعة من خلال وحدة إنتاج النظائر المشعة التابعة لمجمع مفاعل مصر البحثى الثانى مثل اليود السائل المشع بنسبة تزيد عن 97% ومولدات التكنيسيوم بنسبة تزيد عن 65 %، علماً أنه تم تأمين كافة احتياجات السوق المصرى من النظائر الطبية المشار إليها طوال فترة تعليق حركات الملاحة الجوية والبحرية بسبب جائحة كوفيد 19".

وكذلك: "تشغيل وتطوير المعجل الإلكترونى بعد رفع قدرته من 1.5 مليون إلكترون فولت إلى 3 مليون إلكترون فولت وذلك لتحسين خواص الكابلات الكهربائية وإنتاج الأنابيب الانكماشية مما يرتقى بالصناعة الوطنية بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير المعالجات الإشعاعية للمواد الغذائية وتعقيم بعض المستلزمات الطبية".

وأكد شاكر خلال كلمته على اهتمام مصر بهذه المناسبة وترحيبها وسعيها الدؤوب للتعاون مع أشقائها العرب لتوسيع مجالات التعاون وزيادة مساحة العمل العربى المشترك فى هذا المجال ودعمه بكافة إمكانتها وقدراتها، لما فى ذلك من نفع متبادل وتراكمى لهذا القطاع الحيوى، سواء فى مجال تبادل المعرفة وتنظيم الدورات وورش العمل، أو المجال التطبيقى للمشروعات النووية المشتركة وتجاوز العقبات خاصة مع مشكلات الوباء العالمى (كوفيد-19).

وأشار فى هذا المجال للدور الفعال للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم القدرات البشرية والتكنولوجيا التطبيقية والمشروعات المشتركة فى المجالات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئات العلمية الدولية والمؤسسات المتميزه فى هذا المجال لتبادل المعارف واستقدام الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، كذلك النهج الجديد لمصر لإعادة صياغة تنظيم القطاع ومؤسساته لتجاوز العقبات وتبسيط الإجراءات للإبداع والإنجاز.

وفى نهاية كلمته تقدم شاكر بالشكر إلى هيئة الطاقة الذرية المصرية على الجهد المبذول لإخراج هذا المؤتمر العربى العلمى الهام فى هذة الصورة المشرفة.