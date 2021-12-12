أورام كفر الشيخ الجديد يستعد لخدمة مرضى وسط الدلتا

جدة - نرمين السيد - انتهت أعمال الإنشاءات بمركز الأورام الجديد، بمحافظة كفر الشيخ، ويستعد حاليا للافتتاح واستقبال المرضى من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بوسط الدلتا، وذلك بعد 14 عاما متواصلة من أعمال البناء.





ونجحت المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، فى إنجاز باقى أعمال المشروع خلال عامين فقط بعد نقل تبعيته إليها من الجمعية الأهلية التى كانت مشرفة عليه، ونجحت فى توسعة المبنى وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعمليات الانشاء التى بلغت أكثر من نصف مليار جنيه، ومن المقرر افتتاح هذا الصرح الطبى الكبير بداية العام المقبل لخدمة المرضى.

وأشار جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى انتهاء التشطيبات النهائية، وأن المركز مستعد لاستقبال الأجهزة الطبية المتعددة، ليتحول الحلم لحقيقة بعد معاناة المئات من مرضى الأورام بالمحافظة الذين يتنقلون من محافظ الأخرى طالبين للعلاج، لتتجه إليه أنظار المرضى من أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على توفير أفضل الخدمات الطبية لأهالى المحافظة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولى أهمية خاصة لمحافظة كفر الشيخ لإنشاء صروح طبية عملاقة تقدم كافة الخدمات الطبية، أهالى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة فى انتظار افتتاح المركز،مؤكدا إن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفر الشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام فى دلتا مصر، مؤكدا أن المشروع يقع فى المنطقة المقابلة للمعهد الدينى، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876م2، ويتضمن مبنى "أ" بمسطح1400 م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 200 م2 ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية، ومبنى ج، بمسطح 1200 متر من دور واحد يشمل عيادات خارجية وثلاجة، وغرفة محولات كهرباء.

وأضاف أن المشروع يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضى، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريرا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريرا، و4 أسرة عزل عناية إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعى، والعلاج الكيماوى للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى100%.