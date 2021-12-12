التعليم: لا صحة للجداول المتداولة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أخبار حول جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لعام 2021/ 2022 لطلاب الصف الأول الثانوى، عارٍ تماما من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للجداول المتداولة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لعام 2021/ 2022 لطلاب الصف الأول الثانوى، وأن الجداول المتداولة لامتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2021/2022 لطلاب الصف الأول الثانوى مزيفة وغير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أنه فور الانتهاء من وضع جداول امتحانات الصف الأول الثانوى، سيتم الإعلان عنها على قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكترونى عبر الرابط التالى: "moe.gov.eg" أو الصفحة الرسمية على فيس بوك عبر الرابط التالى:"m.facebook.com/egypt.moe".

وناشدت الوزارة أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التى تستهدف تضليلهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 15 يناير 2022، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2021/2022، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسى يوم 5 فبراير 2022 وتستمر حتى 17 فبراير 2022، لمدة 15 يوماً، وسيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى 2021/2022 إلكترونياً باللجان الامتحانية فى المدارس، على أجهزة التابلت، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ويجرى حالياً الانتهاء من توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى، الذين سددوا التأمين والأوراق المطلوبة، إلى جانب العمل على تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت، والامتحان بنظام التقييم الجديد بشكل تدريجى، من خلال الحضور بالمدرسة.