الديوان الأميرى الكويتي يعلن وفاة الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، اليوم الأحد، وفاة الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، عن عمر يناهز 70 عاما.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، ذكر الديوان في بيان النعي: "ينعي الديوان الأميري المغفور لها الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح عن عمر يناهز 70 عاما، وسيوارى جثمانها الثرى بعد صالة عصر اليوم الأحد.. إنا لله وإنا إليه راجعون".