أحمد أبو الغيط: حصة مصر من مياه النيل لن تقل مهما حدث

قال الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حصة مصر من النيل بالاتفاق مع السودان تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهى كافية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل، مؤكدا أن مصر تسعى لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمصريين من المياه.

وأضاف أبو الغيط خلال المؤتمر العربي الـ15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أن حصة مصر من مياه النيل لن تقل مهما حدث، لافتا إلى أن مصر لن تسمح بالمساس بهذه النسبة التى تؤمن احتياجات المواطنين الحالية من مياه الشرب.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الطاقة ستظل عصب الاقتصاد العالمى ومصدراً حيويا لتنمية الأمم ومنطقتنا العربية نموذج مهم فى هذا الصدد، حيث يشكل الطلب على الكهرباء فى الدول العربية حوالى ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، وتعتمد دولنا اعتماداً شبه كامل على النفط والغاز لتلبية متطلباتها من ويقدر حجم الاستثمارات فى المنطقة العربية خلال الفترة 2019-2023 بنحو تريليون دولار لتلبية احتياجات المنطقة، حيث ترتفع معدلات الطلب على الكهرباء بما يزيد عن 4% سنويا.