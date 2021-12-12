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محمد سياف - ابو ظبي - وضعت الحكومة خطتها للتحولات الإلكترونية في جميع معاملات المواطنين في مصر ومن ضمنها المنشآت والمرافق ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها عن طريق تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع “عداد الكارت أو العدادات الذكية” في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي سياق متصل قام الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بتقديم الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة رجالات شركات مياه الشرب والصرف الصحي علي المجهودات المبذولة منهم في كل محافظة وفي مصر بشكل عام.

وصرح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب أكد أن خطة التوسع في تركيب العداد الذكي من شأنها توفير الكوادر المخصصة لقراءة العدادات والتحصيل في أماكن أخري تصب في خدمة المواطن؛ وأكد رسلان أن إجمالي المشتركين في خدمة مياه الشرب ما يقارب 16 مليون مشترك؛ وأن عدد العدادات المعطلة حوالي 2 مليون عداد وهناك خطة لإستبدال جميع العدادات المعطلة والقديمة بمثيلاتها مُسبق الدفع وتركيبها بدلا منها خلال 3 سنوات علي أقصي تقدير.

ومن أهم مميزات العدادات المدفوعة مسبقا الحصول علي فرصة التحكم في استهلاك وترشيد استخدام المياه؛ وتقليل الشكاوي للمشتركين من أخطاء قراءة وارتفاع مبلغ فاتورة المياه.

طريقة التعامل مع العداد مسبوق الدفع

بعد القيام بتركيب عداد المياه مسبق الدفع يتم تحميل الماء وتشغيل العداد سيتم الإستعلام عن الرصيد المتبقي للمياه باستخدام كارت الرصيد المرفق بالعداد الجديد.

مميزات عداد المياه المدفوع مسبقًا

قياس مستوى الإستهلاك الشهري للمياه والتحكم في قيمة المدفوع بعيدا عن أخطاء فواتير المياه.

دفع المبلغ المستحق بعدالة مقابل الاستهلاك الشهري من 1 إلي 30 كل شهر حتي لا يتم التعرض لنظام الشرائح التجارية أو تأخر مرور القارئ.

معرقة الرصيد المتبقي لتفادي انقطاع الخدمة.

تلافي الأخطاء البشرية.

سياسة الترشيد و اتباعها

لا يقوم العداد بعملية قطع مفاجئ للماء كما يعتقد البعض حيث يحتوي علي نظام إنذار اقتراب انتهاء رصيد البطاقة حيث يقطع المياه مؤقتاً عند وصول الرصيد إلي 20% فيزيل العميل كارت العداد ثم يتم وضع الكارت مرة أخري فتعمل المياه بشكل تلقائي إلي أن يتم الشحن .

نظام الأمان في العداد يضمن عدم انقطاع المياه أثناء العطلات الرسمية والأجازات والأعياد .

لا يتم انقطاع المياه بعد مواعيد العمل الرسمية حتي يتيح للعميل التوجه في اليوم التالي لوحدة الشحن بالشركة التابع لها لشحن الكارت .

كيفية معرفة الرصيد المتبقي بكارت الرصيد والعداد

لتنفيذ خطوات لمعرفة الرصيد المتبقى يجب عليك وضع الكارت والانتظار حتي تظهر رسالة “مقبول” والضغط علي الزر الأحمر read في واجهة العداد فتظهر قيمة المتبقي علي الشاشة.

كيفية شحن عداد المياه مسبق الدفع

وفرت شركة المياه عدة منافذ بيع متحركة تابعة لها لشحن بطاقة الشحن أو من خلال فروعها المنتشرة بجميع المحافظات أو من خلال منصات الدفع الإلكتروني مثل فوري؛ سداد؛ خالص وغيرها.

شروط وخطوات التقديم وتركيب عداد المياه مسبق الدفع

الأوراق المطلوبة حتي يتم التقدم لتركيب عداد المياه مسبق الدفع :

بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب .

سند الحيازة من عقد ملكية أو إيجار .

فاتورة مياه في حالة وجود عداد بالمنزل إذا كان دور علوي وإذا كان منزل جديد فيجب إحضار فاتورة مياه من أقرب جار .

موافقة مركز الحكم المحلي ( ترخيص العقار ) .

صورة ضوئية لواجهة المنزل .

صورة ضوئية لقائم المياه الرئيسي إن وجد .

تتراوح تكلفته من 1900 إلي 2100 جنيه حسب لوائح كل شركة .