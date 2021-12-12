/665572/ختام-ورشة-الرسم-الإبداعي-ومهاراته-للتعبير-عن-قضايا-المرأة-في-جامعة-سوهاج

اختتمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع سفارة المعرفة، فعاليات الورشة التدريبية عن "فنون الرسم الإبداعي ومهاراته في التعبير عن الأفكار المختلفة"، وذلك بمقر السفارة بالحرم الجامعي القديم، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

،صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن الدورة تأتى فى إطار تأهيل المشاركين من الطلاب والطالبات بالجامعة للتقدم في مسابقة "كونى"، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة .

جامعة سوهاج تختتم ورشة الرسم الإبداعي ومهاراته للتعبير عن قضايا المرأة

وأضاف عبدالخالق، أن الورشة التدريبية للفنون تعبر عن قضايا العنف ضد الفتاة الجامعية والمرأة، والتي تضم قضايا التحرش، الزواج المبكر، الختان، العنف الأسري وغيرها من القضايا المرتبطة بالممارسات الضارة للفتاة داخل المجتمع.

وأوضحت الدكتورة رهام فاروق مدير الوحدة، أن الورشة نُظمت في إطار إطلاق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة لمبادرة "قوتك في ثقافتك"، وكذلك في إطار أنشطة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوي الجامعات، مشيرة إلى أنه شارك بالورشة ٣٥ طالب وطالبة من مختلف الكليات النظرية والعملية.

وأكدت سلمى كبرو، مسئول السفارة بالجامعة، أنه تم توفير كافة الأدوات الفنية اللازمة لنجاح الورشة، بما يضمن اختيار أفضل العناصر الفنية لتأهيلها للمشاركة فى المسابقة التي تتنافس عليها كافه الوحدات على مستوى جامعات الجمهورية، والجدير بالذكر أنه قام بتدريب الطلاب محمد بشاتي المدرب بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط.

النيران تلتهم سيارة محملة باسطوانات اكسجين بسوهاج

سبق وتلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من مأمور مركز المراغة شمال سوهاج باحتراق سيارة ربع نقل بيضاء اللون على الطريق بدائرة المركز محملة بأسطوانات اكسجين.

انتقل على الفور الرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين اشتعال النيران فى سيارة ربع نقل بيضاء اللون محملة بقرابة 20 اسطوانة اكسجين كانت متجهه الى مركز طهطا شمال سوهاج، ويرجح ان اسطوانة انفجرت نتيجة الضغط الزائد مما ادى الى انفجار بقية الاسطوانات واحتراق السيارة بالكامل واصابة التباع بحروق .

تم اطفاء السيارة والاسطوانات بمعرفة الحماية المدنية والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد الى السيارات والاماكن المجاورة، وازاحة السيارة على جانب الطريق تمهيدا لنقلها، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.