/665587/الإنتهاء-من-أعمال-رفع-كفاءة-وحدة-صحة-الأسرة ومبني-نقطة-اسعاف-المراشدة-بقنا

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولته التفقدية علي عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الوقف بتفقد أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " ومبني نقطة اسعاف القرية، وذلك بحضور العميد أحمد عوض المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .

الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة ومبني نقطة اسعاف المراشدة بقنا

ومن جانبه أكد محافظ قنا انه تم الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " بقرية المراشدة، وأنه جاري البدء من توريد الأثاث وتركيب وتشغيل أجهزة طبية وتوفير المستلزمات الطبية، وذلك في إطار عمليات التطوير الغير مسبوقة التي تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولي بالرعاية في القري الأكثر احتياجا .

كما تابع محافظ قنا سير العمل بتطوير وحدة اسعاف المراشدة والتى تضم عدد سيارتين مجهزتين على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار ال ٢٤ ساعة لتضاف للخدمة التي يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، من أجل توفير «حياة كريمة» وآدمية للمواطن القنائي .

وتفقد محافظ قنا اعمال القواعد الخرسانية والاساسات بمركز تنمية الأسرة والطفل بقرية المراشدة والمقام على مساحة 1000 م٢ وسوف يضم حضانة للطفل ومشغل فتيات ومعرض للمنتجات، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهم فى سوق العمل.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن مبادرة حياة كريمة هى مشروع مجتمعى غير مسبوق يسهم فى رفع مستوى المعيشة لمحدودى الدخل والارتقاء بوعى المواطن ، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ستشهد تمكين اقتصادى أكبر للمرأة وتفعيل برامج تنظيم الأسرة بشكل أوسع ، بما يسهم ذلك في رفع الوعى بمشروع تنمية الأسرة المصرية، فضلا عن توعية الأم بالصحة الإنجابية، منذ الحمل والولادة والاهتمام بصحتها وصحة أبنائها وتقديم سبل الدعم لها.