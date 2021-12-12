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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 والخطوات

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 والخطوات، يحرص العديد من الطلاب بالمرحلة الثانوية على البحث على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 والخطوات، حيث أصبح رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 والخطوات، من أكثر الكلمات البحثية على محرك البحث العالمي جوجل.

دوت الخليج

ويستعرض موقع دوت الخليج، رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 والخطوات، خاصةمع اقتراب موعد نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع لقرائه.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 والخطوات

يمكن لطلاب شهادة الثانوية العامة تسجيل بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويوضح دوت الخليج طريقة التسجيل عبر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 والخطوات، وذلك من خلال الآتي:

- أولا: تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم، لتسجيل بيانات استمارة الامتحانات، من خلال هذا الرابط ( من هنا)

- ثانيا: قم باختيار أيقونة المرحلة الدراسية الراغب في تسجيل استمارة امتحاناتها ( الإعدادية، الثانوية)

- ثالثا: كتابة بيانات الطالب كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، تاريخ الميلاد، ...).

- رابعا: اكتب بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

- خامسا: حدد الشعبية في استمارة الثانوية العامة

- سادسا: تحميل الأوراق المطلوبة للتسجيل

- سابعا: اضغط على زر الحفظ

- ثامنا: طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل بيانات طلاب الشهادة الثانوية العامة، لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، وهي 100 جنيه شاملة رسوم استخراج شهادة النجاح في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي (الشهادة الابتدائية) و رسوم الطباعة والتسجيل و دمغات تعليمية وغيرها من الرسوم.

وكان مجلس النواب بدأ أمس الأحد، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث يهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة التعليم في مصر، كما أنه يهدف إلى النهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها.