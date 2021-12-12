/665598/بقيادة-بيبو-الجهاز-الفني-لنادي-سوهاج-الرياضي-يقدم-استقالته-لمجلس-الادارة

قدم المدير الفني أحمد خلف والشهير بـ"بيبو "والفريق المعاون له لنادي سوهاج الرياضي استقالة لمجلس الادارة والاعتذار عن تكملة المسيرة مع الفريق الاول لكرة القدم بنادي سوهاج بعد تراجع ترتيب الفريق في مجموعة الصعيد بالقسم الثانيويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال مصدر داخل نادي سوهاج الرياضي إن مجلس الادارة في اجتماع دائم ومستمر للوقوف على جهاز فنى جديد لتكملة الموسم مع الفريق، بعد اعتذار المدير الفني والطاقم المعاون له.

استقالة الجهاز الفني لنادي سوهاج الرياضي

جدير بالذكر أن الكابتن أحمد خلف الشهير ب"بيبو" ابن نادي سوهاج الرياضي وأحد أبناء المحافظة المتميزين على المستوى الرياضي، ولعب من قبل في صفوف نادي سوهاج الرياضي بالدوري الممتاز موسم 2000/ 2001، ولعب بنادي حرس الحدود، وتليفونات بني سويف، وببلية المحلة، وانضم لصفوف منتخب مصر بقيادة محمود الجوهري، وعمل مدرباً عامًا بنادي سوهاج، وقاد الفريق فنيًا أيضاً، ومدرباً ببلية المحلة، ودرَب فريق السلام باسنا بالقسم الثاني، ودرب نادي ضمك السعودي، وغيرهم من الاندية.

النيران تلتهم سيارة محملة باسطوانات اكسجين بسوهاج

انفجرت اسطوانة أكسجين على متن سيارة ربع نقل محملة بقرابة 20 اسطوانة مما ادى الى انفجار جميع الاسطوانات واختراق السيارة بالكامل، واصابة التباع بحروق فى اليد، وذلك على طريق اسيوط سوهاج الزراعي الغربي بمركز المراغة شمال سوهاج.

بدات الواقعه عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من مأمور مركز المراغة شمال سوهاج باحتراق سيارة ربع نقل بيضاء اللون على الطريق بدائرة المركز محملة بأسطوانات اكسجين.

انتقل على الفور الرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين اشتعال النيران فى سيارة ربع نقل بيضاء اللون محملة بقرابة 20 اسطوانة اكسجين كانت متجهه الى مركز طهطا شمال سوهاج، ويرجح ان اسطوانة انفجرت نتيجة الضغط الزائد مما ادى الى انفجار بقية الاسطوانات واحتراق السيارة بالكامل واصابة التباع بحروق .

تم اطفاء السيارة والاسطوانات بمعرفة الحماية المدنية والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد الى السيارات والاماكن المجاورة، وازاحة السيارة على جانب الطريق تمهيدا لنقلها، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.