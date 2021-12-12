/665589/قرار-منع-المصريين-من-دخول-كندا-بسبب-أوميكرون-يثير-الجدل-بالبرلمان-ورئيس-خارجية-النواب-يحذر-من-تداعيات-القرار-على-الدولة-ويطالب-بأسبابه-وبكري-حملة-ممنهجة-ضدنا

تسبب قرار منع المصريين من دخول الأراضي الكندية في حالة من الاستياء البرلماني، بالجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها كندا بشأن حظر دخول المصريين إلى أراضيها، حيث وجه النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيان عاجل لوزارة الخارجية بعد أن اتخذت الحكومة الكندية، قرارا بحظر دخول المواطنين المصريين إليها، موضحا أن القرار جاء مستندا إلى ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في عدد من الدول الأفريقية.

دوت الخليج

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، قائلا: القرار يثير علامات الاستفهام، خصوصا وأن منظمة الصحة العالمية لم تعلن وجود أي انتشار للمتحور الجديد في مصر.

كريم درويش يحذر من تداعيات القرار على الدولة ويطالب بأسبابه

وحذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من تداعيات القرار على مصر، خصوصا وأننا بلد سياحي، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الكندية قد يؤدي للتباطوء في حركة السياحة.

وأشار إلى أنه تم توجيه سؤال للسفارة المصرية في كندا بشأن تداعيات القرار إلا أن الإجابة لم تكن على المستوى المطلوب وعلى قدر الحدث.

وطالب النائب بضرورة قيام وزارة الخارجية ببيان أبعاد القرار ومدته وأسبابه، مشددا على ضرورة توجيه السفارة المصرية في كندا للتواصل مع الدوائر السياسية الكندية لبحث أسباب القرار واتخاذ اللازم بشأن العدول عنه.

وقال درويش: بدورنا تواصلنا مع نظرائنا في البرلمان الكندي ووعدوا بالتواصل مع الحكومة لاتخاذ اللازم.

مصطفى بكري يهاجم حماس ويؤكد: حملات ممنهجة ضد مصر ويطالب الخارجية بالتدخل

وجه النائب مصطفى بكري، مجموعة تساؤلات خلال الجلسة العامة اليوم، حيث قال: على أساس تمنع كندا المصريين من دخول أراضيها على الرغم من عدم إعلان منظمة الصحة العالمية أي مشكلات في مصر بشأن المتحو الجديد؟.

وواصل خلال الجلسة التي يترأسها المستشار أحمد سعد: أن الحملات ضد مصر تتواصل من وقت لآخر، مشيرا إلى أن هولندا تحدثت عن بيانات مغلوطة عن حقوق الإنسان.

وقال بكري: ما يجري الآن من حملات ممنهجة، تتزايد كلما تقدمت البلاد للأمام. وأشار إلى أن حركة حماس الفلسطينينة أيضا تحدثت عن عدم التزام مصر بوعودها بشأن عملية الإعمار في غزة، قائلا: مصر لم تتخل عن ثوابتها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ولم تتراخى عن إفشاء أسرار صفقة القرن.

وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة الخارجية القيام بدورها في التواصل مع كافة الجهات لتصحيح الأفكار المغلوطة.