/665578/النائب-فريدي-البياضي-يطالب-بإقالة-وزير-التعليم

علّق النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على اعتذار وزير التربية و التعليم عن عدم حضور جلسة طلبات الإحاطة أمام المجلس قائلاً: لا أرى مبرراً لتكرار اعتذار الوزير عن المثول أمام المجلس، و لا أتصور أن هناك التزام أو سفر أهم من مستقبل أولادنا، و من قضية التعليم.

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وأضاف قائلاً خلال كلمته بالجلسة العامة ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، قائلاً: إذا كان السيد الوزير لا يستطيع مواجهة نواب الشعب فليرحل و يترك المسئولية لمن يقدّرها.

النائب فريدي البياضي يطالب بإقالة وزير التعليم

وكان المجلس قد قرر استدعاء الوزير لمناقشة مشكلات التعليم ، و المناهج الجديدة بعد أن قدم البياضي طلب إحاطة ضد الوزير و تضامن معه ٦٨ نائباً في تقديم طلبات إحاطة في نفس الموضوع .

تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالتعليم

هذا و قرر مجلس النواب، تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالتعليم والتى كان من المقرر مناقشتها فى الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إعتذار وزير التربية والتعليم طارق شوقى، عن عدم حضوره نظرا لسفره حارج البلاد، حيث كان من المقرر أن يتم مواجهته نحو 116أدارة رقابية بسبب الإشكاليات التى تواجه المنظومة التعليمة.

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ومن المقرر ان يحدد المجلس مناقشة تلك الطلبات فى جلسة قادمة . وتشهد الجلسة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

يهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.

كما يناقش المجلس في جلسته العامة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.