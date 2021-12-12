«حق يراد به باطل»..برلماني يرفض قانون إنشاء هيئة جودة التعليم

/665579/حق-يراد-به-باطلبرلماني-يرفض-قانون-إنشاء-هيئة-جودة-التعليم
رفض النائب هاني أباظة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
دوت الخليج يرصد تفاصيل تعليق النائبة هاني أباظة بشأن هيئة ضمان الجودة
هيئة ضمان جودة التعليم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وقال أباظة إن هذا القانون حق يراد به باطل ولا يمثل جودة تعليم ولا غيره، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد لم تفعل شىء منذ إنشائها إلا الخراب والدمار للتعليم.
وأضاف أن من سيحقق التنمية المستدامة في التعليم، موضحا أن الهيئة تم إنشاؤها منذ عام 2006 وحتى الآن أين جودة التعليم.
فلسفة القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المطلوبة منه.
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