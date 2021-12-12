«مفيش حد نمبر وان ديما»..مصطفى شعبان يكشف نيته من انتقاد محمد رمضان

/665583/مفيش-حد-نمبر-وان-ديمامصطفى-شعبان-يكشف-نيته-من-انتقاد-محمد-رمضان

كشف الفنان مصطفى شعبان حقيقة هجومه على الفنان محمد رمضان، بعد صدارة مسلسله الرمضاني الماضي «ملوك الجدعنه»، ومحاولة الأول في إثارة إستفزاز رمضان بأغنية نهاية العمل.

دوت الخليجيرصد حقيقة مهاجمة مصطفى شعبان لمحمد رمضان بعد نجاح ملوك الجدعنة

وقال مصطفى شعبان في لقائه ببرنامج et بالعربي: «أما كتبت تغريدة عن نجاح المسلسل مكنتش اقصد حد، الكلام رايح لك دي؛ كانت اللازمة بتاعة شخصية سفينة، في ملوك الجدعنة، ومفيش حد نمبر وان على طول، ولا نمبر 10 على طول.».

أما عن الأغنية الذي قدمها بالتعاون مع الفنان عمرو سعد في نهاية المسلسل، فقال: «حسينا إننا عايزين أغنية تانية نختم بيها في الآخر، عشان تليق على المسلسل، والأغنية اتصورت قبل آخر حلقة».

مصطفى شعبان يقدم فقرة إنجازات سفراء الحلم باحتفالية قادرون باختلاف

قدم الفنان مصطفى شعبان فقرة إنجازات سفراء الحلم، وذلك خلال احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، كما شارك فيها الإعلامي المتميز شريف مدكور.

وكانت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، قد قالت إنّ احتفالية «قادرون باختلاف» ستكون «عبارة عن يوم ممتع يرقص ويغني ويمثل فيه أولادنا وبناتنا ويعرضون إنجازاتهم.

مصطفى شعبان يتألق في دراما رمضان 2021

وعلى الصعيد الآخر، شارك الفنان مصطفى شعبان في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بطولته، إلى جانب عمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور قصة مسلسل «ملوك الجدعنة» حول صعود شابان من الصفر يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهم أموال وشغل كبير ولكنهم يتعرضون طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير والمسلسل مستوحى من قصة فيلم «سلام يا صاحبي» الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاح جماهيري كبير ويتناول العمل أيضا قصص الحب بين أبطاله والصراع على قلب فتاة واحدة