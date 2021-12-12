/665584/محافظ-البحيرة-يعقد-اجتماعا-لمتابعه-الموقف-الخاص-بتلقى-المواطنين-والعاملين-للقاح-كورونا

عقد اليوم اللواء هشام امنة محافظ البحيرة اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدميه ورؤساء الشركات وعمداء الكليات لمتابعة الموقف الخاص بتلقى المواطنين والعاملين للقاح فيروس كورونا والجهود الخاصة فى هذا الشان وتذليل ما يعترضها من عقبات لزيادة المعدلات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ البحيرة يعقد اجتماعا لمتابعه الموقف الخاص بتلقى المواطنين والعاملين للقاح كورونا

و أكد اللواء المحافظ على تقديم المحافظة كافة أوجه الدعم لتقديم اللقاح للمواطنين المترددين فى أسرع وقت ومنع حدوث اى تزاحم.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف وزيادة عمل الفرق والحملات والوصول إلى كافة المناطق، وكذا التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الصحة للوصول إلى تطعيم ٩٠ % من اجمالى عدد المواطنين خلال اسبوعين.

مشددا على تكثيف حملات التوعية للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات للتعريف بأهمية الحصول على التطعيم وسرعة الاقبال والتسجيل لتلقى اللقاح والتنسيق مع الأزهر والأوقاف والكنيسة لزيادة التوعية بأهمية التطعيم حرصا على سلامة المواطنين.

موجها بالزام جميع العاملين بالديوان العام والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والمصانع والشركات بتلقى اللقاح، مع الإلتزام بتطبيق قرار منع دخول العاملين والمواطنين لأى جهة الا من حصل على جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا او شهادة pcr حديثه.

لقاح كورونا في البحيرة

هذا ويناشد اللواء هشام آمنة مواطني المحافظة بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والإلتزام بالتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامة والإلتزام بقرارات الدولة الصادرة فى هذا الشأن تجنباً للإصابة بالعدوى.

مؤكداً على ضرورة تلقي الجميع للقاح والتقدم عبر الرابط التالي للحصول على اللقاح https://www.egcovac.mohp.gov.eg

ندوة علمية لطب الأطفال حول حساسية الألبان بصحة البحيرة

على جانب أخر نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، برئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة اليوم ندوة علمية لطب الأطفال حول حساسية الأطعمة ضمن فاعليات يوم علمي لطب الأطفال، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

وقام بإلقاء المحاضرة الدكتور حمودة الجزار مدرس واستشاري طب الاطفال بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ووكيل مديرية الصحة وتناولت الندوة كيفية التعرف على حساسية الالبان ( CMPA ) وطرق تشخيصها وكيفية العلاج والوقاية.