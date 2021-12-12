جبالى يتسلم رئاسة جلسة البرلمان من «سعد الدين»..ويقدم عرضًا للنواب عن لقاءاته بالخارج

/665585/جبالى-يتسلم-رئاسة-جلسة-البرلمان-من-سعد-الدينويقدم-عرضا-للنواب-عن-لقاءاته-بالخارج

ترأس المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة ، المخصصة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين ، وذلك بعد ساعتين من الانعقاد برئاسة النائب المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس حيث رحب عدد من أعضاء البرلمان ، خلال الجلسة العامة بعودة رئيس المجلس من ا لخارج ، والذى كان فى مهمة عمل برلمانية ، وهوما عقب عليه رئيس البرلمان قائلا : شكرا لكم ...إن شاء الله كله خير ".

دوت الخليج

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواببشأن مشاركته على رأس وفدين برلمانيين رفيعي المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي بمدريد، والقمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط ببروكسل مؤكدا أنه في إطار حرص المجلس على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية باعتبارها أداة فاعلة للدفاع عن المصالح الحيوية المصرية، فقد شارك على رأس وفد برلماني في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي، والتي عُقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد شهدت المشاركة المصرية حضوراً بارزاً في لجان وهياكل الإتحاد، عكست فهماً واعياً لمختلف القضايا التي طُرحت على أجندة أعمال الجمعية، كما ألقيت كلمة أمام الجمعية حول التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية حرصت من خلالها على إيصال جهود الدولة المصرية لتعزيز قيم الديموقراطية عبر ربطها بتحقيق التنمية الشاملة، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وقد لمست جميع الوفود البرلمانية المُشاركة من جميع أنحاء العالم قوة وحضور الوفد البرلماني المصري، كما فاز النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بعضوية لجنة الشرق الأوسط بالإتحاد البرلماني الدولي.

وعقب ذلك، توجهت على رأس وفد برلماني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية، وألقيت كلمة حول مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط استعرضت خلالها مجهودات الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المُناخية على الصعيدين الوطني والدولي، والتي تكللت باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ Cop 27 العام القادم، كما شارك السادة أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية في اجتماعات لجان الجمعية الدائمة، وحرصوا على الدفاع عن الرؤى والمصالح المصرية .

جبالى يتسلم رئاسة جلسة البرلمان من «سعد الدين»..ويقدم عرضًا للنواب عن لقاءاته بالخارج

وقد تابعت خلال هذه الفترة ما قدمه المجلس الموقر من مناقشات بناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة، وهو ما يعكس جلياً ما يتمتع به مجلسكم من قامات قانونية على قدر المسئولية. وختاماً، هنيئاً لكم بمجلسكم المُوقر والذي يُدافع عن هموم المواطن المصري في الداخل ومصالح الدولة المصرية خارجياً، وهنيئاً لنا جميعاً بالقيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة المصرية والانتقال بها إلى الجمهورية الجديدة.