اصطدمت سيارة نقل مقطورة، اليوم الأحد، خلال سيرها على طريق الواحات بـ كوبرى مشاة، بمنطقة مساكن عثمان، بمدينة السادس من أكتوبر، دون وقوع إي إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انهيار كوبري المشاة بمدينة 6 أكتوبر

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس غرفة عمليات النجدة، إشارة من قسم شرطة أكتوبر بوقوع حادث على طريق الواحات باصطدام سيارة نقل مقطورة، بكوبري المشاة نتج إلى سقوط الكوبري على الأرض، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث، بعد تلقى غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد، انهيار كوبري المشاة بمدينة 6 أكتوبر.

وفي سياق آخر شهدت منطقة عزبة النخل، وفاة شاب بعدما صدمته سيارة نقل محملة بأسطوانات بوتجاز خلال عبوره الطريق، وعلى الفور تم نقل المتوفى إلي المستشفى.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا من الخدمات الأمنية في شارع 6 أكتوبر بمنطقة عزبة النخل، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور أنتقل رجال الأمن لمكان الحادثة.

تفريغ كاميرات المراقبة

وبالأنتقال والفحص أتضح أنه خلال عبور شاب للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما نتج عن إصابة المجنى عليه بكسور وإصابات بالغة ونتج عنه وفاته فى الحال، وعلى الفور تم نقله الي المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اقبض على مالك السيارة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.