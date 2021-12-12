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دوت الخليج

جاء ذلك وفق ما أعلنه المستشار الدكتور حنفى جبالى، بالجلسة العامة للبرلمان، حيث قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بشأن مشاركته على رأس وفدين برلمانيين رفيعي المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي بمدريد، والقمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط ببروكسل مؤكدا أنه في إطار حرص المجلس على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية باعتبارها أداة فاعلة للدفاع عن المصالح الحيوية المصرية، فقد شارك على رأس وفد برلماني في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي، والتي عُقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.

فوز النائب كريم درويش بعضوية لجنة الشرق الأوسط بالإتحاد البرلماني الدولي

وقد شهدت المشاركة المصرية حضوراً بارزاً في لجان وهياكل الإتحاد، عكست فهماً واعياً لمختلف القضايا التي طُرحت على أجندة أعمال الجمعية، كما ألقيت كلمة أمام الجمعية حول التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية حرصت من خلالها على إيصال جهود الدولة المصرية لتعزيز قيم الديموقراطية عبر ربطها بتحقيق التنمية الشاملة، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وقد لمست جميع الوفود البرلمانية المُشاركة من جميع أنحاء العالم قوة وحضور الوفد البرلماني المصري، كما فاز النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بعضوية لجنة الشرق الأوسط بالإتحاد البرلماني الدولي.