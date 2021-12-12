/665593/رئيس-النواب-للأعضاء-عقب-عودته-من-الخارج-هنيئا-لنا-جميعا-بالرئيس-عبدالفتاح-السيسي

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أنه إبان مشاركته على رأس وفدين برلمانيين رفيعي المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي بمدريد، والقمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط ببروكسل، كان يتابع خلال هذه الفترة ما قدمه المجلس الموقر من مناقشات بناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة.

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جاء ذلك فى كلمته الجلسة العامة الأحد، مؤكدا أن المناقشات التى تمت تعكس جلياً ما يتمتع به مجلس النواب من قامات قانونية على قدر المسئولية. موجها حديثه للأعضاء:" هنيئاً لكم بمجلسكم المُوقر والذي يُدافع عن هموم المواطن المصري في الداخل ومصالح الدولة المصرية خارجياً، وهنيئاً لنا جميعاً بالقيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة المصرية والانتقال بها إلى الجمهورية الجديدة".

وقال أيضا قد شهدت المشاركة المصرية حضوراً بارزاً في لجان وهياكل الإتحاد، عكست فهماً واعياً لمختلف القضايا التي طُرحت على أجندة أعمال الجمعية، كما ألقيت كلمة أمام الجمعية حول التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية حرصت من خلالها على إيصال جهود الدولة المصرية لتعزيز قيم الديموقراطية عبر ربطها بتحقيق التنمية الشاملة، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وقد لمست جميع الوفود البرلمانية المُشاركة من جميع أنحاء العالم قوة وحضور الوفد البرلماني المصري، كما فاز النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بعضوية لجنة الشرق الأوسط بالإتحاد البرلماني الدولي.

رئيس النواب للأعضاء عقب عودته من الخارج «هنيئاً لنا جميعاً بالرئيس عبدالفتاح السيسي»

وعقب ذلك، توجهت على رأس وفد برلماني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية، وألقيت كلمة حول مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط استعرضت خلالها مجهودات الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المُناخية على الصعيدين الوطني والدولي، والتي تكللت باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ Cop 27 العام القادم، كما شارك السادة أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية في اجتماعات لجان الجمعية الدائمة، وحرصوا على الدفاع عن الرؤى والمصالح المصرية..