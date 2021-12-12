/665597/فشل في-اغتصابه-فخنقه-إحالة-أوراق-قاتل-طفل-بشتيل-للمفتي

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهم بقتل طفل بشتيل فشل في اغتصابه فقتله إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى حول اعدامه، وقد قررت النيابة العامة بإحالة الجريمة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحالة أوراق المتهم بقتل طفل بشتيل

أمر الأحالة

والجدير بالذكر أن جاء أمر الأحاله إلى مجموعة من أدلة الثبوت تتمثل في اعترافات "فيصل عبد العزيز" والد الضحية والذي أشار أنه تقدم ببلاغ يؤكد فيه غياب نجله "فهد" البالغ من العمر 8 سنوات، بعد خروجه من المنزل لشراء حلوى له، وبإجراء الشرطة تحرياتها أتضح أنه تم مشاهدة الطفل قبل اختفائه يسير بصحبه سائق توك توك يدعى "محمود.م" فأمرت النيابة العامة بالقبض عليه، وباستجوابه اعترفا بارتكابه الواقعة، حيث إنه كان يأتي من حين لآخر لزيارة شقيقته التي تقيم على بُعد عدة أمتار من منزل الطفل الذي يعرفه لكونه كان يصطحبه إلى المدرسة أغلب الأوقات، ويوم الواقعة قابل الطفل في الشارع وقام بستدراجه بحجة شراء بعض الحلوة له واصطحبه لمنزل مهجور وحاول التعدي عليه جنسيا واغتصابه ولكن الطفل قاومه فقام بقتله.

وفي سياق آخر عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية ، بالسجن المؤبد لعاطل المتهم بهتك عرض طفلته (16 عامًا)، بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر، صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد سليمان وأسامة عبدالرحمن وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي وحسام كمال.

أمر الأحالة

والجدير بالذكر أيضا ان أمر الإحالة، جاء بقيام المتهم العاطل «أحمد. ف»، بهتك عرض واغتصاب المجني عليها طفلته كرها عنها ممارسا ما له من سُلطة وسلطان عليها، بدافع الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، إذ بيت النية وتفكر بروية وأعد مخططا أنفذه بأن استدرج المجني عليها ابنته إلى غرفة بمحل شقة، بعد تأكده من تمام خلوته، وما إن ظفر بها حتى هددها بالإيذاء وحسر عنها ملابسها وقيد حركتها بيديه وجسم فوقها ملامسا مواطن العفة بجسدها خادشا عاطفة الحياء لديها، حتى أنزل ماء الحياة خارجها متسببا في حملها سفاحا.

تحريات رجال المباحث

وأكدت تحريات رجال المباحث، مع الطفلة المجني عليها، أن والدها انفصل عن والدتها منذ حوالي 5 سنوات، وتقيم معه في المنزل بصحبة جدتها العجوزة، وخلال شهر يوليو من العام المنصرم تعدي عليها والدها المتهم جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من عشرين مرة، وخلال تواجدي بالمنزل دائما.