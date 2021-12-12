المعاهد الأزهرية يكشف جدول امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية (صورة)

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جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يؤدى الطلاب امتحان مادتى الفقه واللغة العربية ورقة أولى والنحو والصرف يوم الأحد 16 يناير، ويوم الاثنين 17 يناير يؤدى الطلاب امتحان مادتى أصول الدين ورقة أولى "التفسير والحديث" ومادة العلوم ، ويوم الثلاثاء 18 يناير مادتى اللغة العربية ورقة ثانية "المطالعة والنصوص وفنون الكتابة" ومادة الهندسة، ويوم الأربعاء 19 يناير مادتى أصول الدين ورقة ثانية "التوحيد والسيرة" ومادة الدراسات الاجتماعية.
ويؤدى الطلاب يوم الخميس 20 يناير مواد حفظ القران وتجويده والتربية الفنية والحاسب الآلى، ويوم السبت 22 يناير مادتى الثقافة الإسلامية والجبر، ويوم الأحد 23 يناير مادتى اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.
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