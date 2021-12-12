رئيس الوزراء يلتقى وزيرة التعاون الدولى لبحث ملفات العمل الراهنة

جدة - نرمين السيد - واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط عددا من الخطوات المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائى بين مصر وعدد من البلدان العربية، ومنها الترتيبات الخاصة بعقد اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة قريباً، حيث سيبدأ تجهيز ملفات العمل المشترك، كما عرضت ملخصاً عن موقف المشروعات المشتركة مع الجانب العراقى.

وعلى الصعيد المحلى، استعرضت وزيرة التعاون الدولى الموقف التنفيذى لمشروع مصرف "كيتشنر"، الذى يستهدف استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية بالمصرف، بما يحقق فوائد بيئية واقتصادية وصحية لـ 180 قرية فى محافظات: كفر الشيخ، والغربية، والدقهلية، كما قامت الوزيرة باستعراض أوجه التعاون المقترحة مع شركاء التنمية الدوليين، بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا التعاون مع الجهات الدولية بهدف الاستثمار فى قطاع تحلية مياه البحر، وأكدت أنه يتم التنسيق مع الجهات الدولية بشأن العمل على توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، كما يتم التنسيق بصورة كاملة مع وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن.

وتناولت وزيرة التعاون الدولى الترتيبات الخاصة باستعداد مصر للمشاركة فى الدورة الـ 25 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، المزمع انعقاده فى يونيو 2022، خاصة مع إعلان أن مصر هى الدولة الضيف فى اليوبيل الفضى لهذا المنتدى الاقتصادى الهام، لافتة إلى أن ذلك الأمر سيتيح فرصاً واعدة للتعاون والتنسيق بين الجانبين المصرى والروسى على الصعيد الاقتصادى.