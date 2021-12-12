عاجل.. بدء إصلاح كوبرى مشاة أكتوبر (صور)

جدة - نرمين السيد - وصل ونش إلى موقع كوبرى أكتوبر المنهار وبدأ فى أعمال رفع الجزء الساقط وإصلاحه.



جدة - نرمين السيد - وصل ونش إلى موقع كوبرى أكتوبر المنهار وبدأ فى أعمال رفع الجزء الساقط وإصلاحه. واصطدمت عربة نقل، منذ قليل، بـ كوبرى مشاة، بمنطقة مساكن عثمان، على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر. اقرأ أيضا عاجل.. سقوط كوبرى مشاة فى أكتوبر (صور)

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