/665602/توزيع-حوالي-600-طن-أسمدة-علي-قري-مركز-ابنوب-بأسيوط

قامت الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بصرف كميات هائلة من الأسمدة علي مزارعي مركز ومدينة أبنوب وقراها وشملت عملية صرف الأسمدة كلا من، قرية المعابدة وتوابعها وقرية بني محمديات وتوابعها وقرية بني إبراهيم وتوابعها وأخيرا قرية الحمام وتوابعها جاء ذلك في ظل أهتمام الدولة بالمزارع المصري ومساندته وتقديم كافة الدعم له ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

توزيع حوالي 600 طن أسمدة علي قري مركز ابنوب بأسيوط

وقال محمود مصطفي أحمد ، مندوب وأمين مخازن بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري، أن الأسمدة متوافرة الان وتم توزيعها علي مستوي مركز ومدينة أبنوب بقراها فضلا عن توافر الأسمدة في الأيام القادمة. وتسلميها للمزارارعين التى لم تستلم حصتها من الأسمدة وبحضور رمضان سعد، أمين مخازن ومندوب بالشركة وموظفي الإدارة الزراعية بأبنوب وعدد كبير من مزارعي إبنوب بمحافظة إسيوط لإستلام حصتهم.

على جانب أخر أكدت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أنها تعتزم خلال الأسبوع الجاري، تقديم طلب إبداء اقتراح برغبة إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لإنشاء أول ميناء جاف في محافظة أسيوط ومنطقة لوجستية، لافتة إلى أنه من شأنه تعزيز حركة التجارة ونقل البضائع في صعيد مصر.

صفاء جابر عيادة: إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية في أسيوط يعد من المشروعات التنموية الهامة

وقالت جابر، في تصريحات صحفية لها اليوم، أنها تعد دراسة اقتصادية بالتعاون مع عدد من أساتذة كلية التجارة بجامعة أسيوط، تتضمن المزايا والمكاسب الاقتصادية التي ستعود على المحافظة بصفة خاصة وعلى محافظات صعيد مصر بصفة عامة من وراء إنشاء أول ميناء جاف ومنطقة لوجستية في أسيوط، والتي يأتي على رأسها هو توفير المئات من فرص العمل للشباب، فضلًا عن تخفيف الضغط على الموانئ البحرية والطرق البرية، وتحقيق قيمة مضافة كبيرة للدولة وتسهيل عملية نقل وتداول البضائع بين محافظات صعيد مصر.

ولفتت إلى أن إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية في أسيوط، يعد من المشروعات التنموية الهامة في صعيد مصر، والتي من شأنها أن تغير خريطة التنمية الصناعية وتعزيز الفرض الاستثمار وإنعاش حركة التجارة، وتقليل معدلات البطالة عبر توفير فرص عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة للشباب، وسرعة تداول البضائع وتسهيل عمل المستثمرين.وأوضحت أن الموقع المحدد مبدئيًا لإنشاء الميناء والمنطقة اللوجستية على حدود محافظة أسيوط على مساحة 55 فدان.