/665608/ختام-الدورة-التدريبية-لتنمية-المهارات-الكشفية-بجامعة-سوهاج

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن التدريب يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب واستغلال طاقاتهم، حيث تعتبر الجوالة من أفضل الأنشطة التي تساعد على تنمية الشباب بدنياً واجتماعياً وثقافياً، كما تكسبهم مهارات وخبرات تفيدهم في حياتهم العملية، وخلق شخصية متعاونة متفهمة للعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تنفيذ الدورة بمشاركة ٣ طلاب من كل كلية بواقع طالب وطالبتين، مضيفاً أن الدورة تضمنت التعرف على الحركة الكشفية وتاريخها، الوعد والقانون، الهيكل التنظيمي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، الرحلة الخلوية والقياسات والارتفاعات.

وأوضح حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، أن الدورة استمرت لمدة ٣ أيام متواصلة، وقد حاضر بها قائدات جمعية المرشدات وقادة جمعية الفتيان، وفرع سوهاج للجمعية البحرية.

بقيادة بيبو الجهاز الفني لنادي سوهاج الرياضي يقدم استقالته لمجلس الادارة

على جانب أخر قدم المدير الفني أحمد خلف والشهير بـ"بيبو "والفريق المعاون له لنادي سوهاج الرياضي استقالة لمجلس الادارة والاعتذار عن تكملة المسيرة مع الفريق الاول لكرة القدم بنادي سوهاج بعد تراجع ترتيب الفريق في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

وقال مصدر داخل نادي سوهاج الرياضي إن مجلس الادارة في اجتماع دائم ومستمر للوقوف على جهاز فنى جديد لتكملة الموسم مع الفريق، بعد اعتذار المدير الفني والطاقم المعاون له.

جدير بالذكر أن الكابتن أحمد خلف الشهير ب"بيبو" ابن نادي سوهاج الرياضي وأحد أبناء المحافظة المتميزين على المستوى الرياضي، ولعب من قبل في صفوف نادي سوهاج الرياضي بالدوري الممتاز موسم 2000/ 2001، ولعب بنادي حرس الحدود، وتليفونات بني سويف، وببلية المحلة، وانضم لصفوف منتخب مصر بقيادة محمود الجوهري، وعمل مدرباً عامًا بنادي سوهاج، وقاد الفريق فنيًا أيضاً، ومدرباً ببلية المحلة، ودرَب فريق السلام باسنا بالقسم الثاني، ودرب نادي ضمك السعودي، وغيرهم من الاندية.