/665609/دراسة-علمية-أكل-اللبان-يمنع-الإصابة-بكورونا

توصل عدد من العلماء بجامعة سلفانيا، إلى دراسة علمية تؤكد أن مضغ اللبان يساهم بدرجة كبيرة فى تقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج

دراسة علمية: أكل اللبان يمنع الإصابة بكورونا

ووفقًا لما تقدم به عدد من العلماء فقد أكدوا على أن مضغ اللبان قادر على تقييد فيروس كورونا، باعتباره به مواد مقاومه للفيروسات وذلك بنسبة 95%.

علماء جامعة سلفانيا، أكدوا أن البروتين المعروف بأسم « ACE2»، يمنع فيروس كورونا من الارتباط بالخلية المضيفة بجسم الانسان، مما يُحدث تفاعل مع مجال ربط مستقبلات SARS-CoV-2، مما يسهل من ارتباط الفيروس بالمستقبل والاندماج مع غشاء الخلية.

وخلال التجربة التى قام بها العلماء، فقد وجدوا عندما تعرضت عينات اللعاب من مرضى فيروس كورونا إلى علكة ACE2، لوحظ أن 50 مل جرام من العلكة بنكهة القرفة قللت دخول الفيروس بنسبة 95٪.

فوائد هائلة للبان فى مواجهة كورونا

وفى الوقت الحالي، يعمل فريق البحث على أخذ إذن لإجراء تجربة سريرية لتقييم ما إذا كان هذا النهج آمنًا وفعالًا عند اختباره على الأشخاص المصابين بفيروس SARS-CoV-2.

من جانبه، قال هنري دانييل، من كلية طب الأسنان في ولاية بنسلفانيا ، الذي قاد البحث : "يتكاثر السارس- CoV-2 في الغدد اللعابية ، ونعلم أنه عندما يعطس شخص مصاب أو يسعل أو يتحدث عن بعض من ذلك، يمكن طرد الفيروس و الوصول و عدوى الآخرين".

وأضاف: "توفر هذه العلكة فرصة لتحييد الفيروس في اللعاب ، مما يمنحنا طريقة بسيطة لتقليل مصدر انتقال المرض".

ويكتسب فيروس كورونا إمكانية الوصول إلى خلايا الجسم، من خلال ربط نفسه ببروتين يسمى ACE2 وتم تطوير علكة جديدة بنسخة من ذلك البروتين ، مما يسمح لها تقليد خلايا الجسم.