/665614/بتكلفة-191-مليون-جنيه-الإنتهاء-من-أنشاء-أول محطة-للمعالجة-الثلاثية-بقنا

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الاحد محطة المعالجة الثلاثية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف والتي تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، رافقه العميد أحمد عوض المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بتكلفة 191 مليون جنيه.. الإنتهاء من أنشاء أول محطة للمعالجة الثلاثية بقنا

ومن جانبه أوضح محافظ قنا انه تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية والروافع والمعالجة والاعمال الكهروميكانيكية لمحطات الرفع وخطوط الشبكات البالغ طولها ١٢ كيلو و٢٢٨ متر بمشروع محطة المعالجة الثلاثية بالمراشدة الواقعة على مساحة ١٠ أفدنة و ستعمل بطاقة 10 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى تصل إلى 18 ألف م3/يوم كمرحلة ثانية بتكلفة ١٩١ مليون جنيه، مشيرا إلي أن المحطة ستخدم ٤٧ ألف و ٦٠٠ نسمه بقريتى المراشدة والقلمينا بمركز الوقف.

وأضاف "الداودي" أن محطات الصرف الثلاثية بقرية المراشده هى الأولى من نوعها في محافظة قنا حيث ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوجه نحو إنشاء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي للاستفادة منها لري الأراضي الزراعة في ظل الزيادة السكانية المستمرة مع ثبات حصة مصر من المياه منذ عشرات السنين.

على جانب أخر تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولته التفقدية علي عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الوقف بتفقد أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " ومبني نقطة اسعاف القرية، وذلك بحضور العميد أحمد عوض المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .

ومن جانبه أكد محافظ قنا انه تم الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " بقرية المراشدة، وأنه جاري البدء من توريد الأثاث وتركيب وتشغيل أجهزة طبية وتوفير المستلزمات الطبية، وذلك في إطار عمليات التطوير الغير مسبوقة التي تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولي بالرعاية في القري الأكثر احتياجا.