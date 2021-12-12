عاملة الشيوخ تعلن الانتهاء من ٣ مواد بالقانون تم ارجائهم..ونائب إتحادعمال مصر يطالب بمزيد من الوقت لدراسة القانون

/665603/عاملة-الشيوخ-تعلن-الانتهاء-من-٣-مواد-بالقانون-تم-ارجائهمونائب-إتحادعمال-مصر-يطالب-بمزيد-من-الوقت-لدراسة-القانون

عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب النائب عبد الخالق عياد، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن إصدار قانون العمل بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور ممثلي الحكومة عن وزاراة التخطيط والعدل والمالية والقوي العاملة والسياحة ووفد من اتحاد عمال نقابات مصر .

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة قانون العمل فى القوى العاملة بالشيوخ

قانون العمل

وبدأت اللجنة في مناقشات أولي المواد المرأة للنقاش وهي المادة ١٩ من قانون العمل والتي تنص علي : تتكون مواد الصندوق المشار إليه في المادة ١٨.

نسبة ال٢٥٪ من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب علي أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشأة القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص والتي يعمل بها ثلاثين عاما أو أكثر .

وطالب نائب رئيس اتحاد عمال مصر يطالب بعدم تحديد نسبة مقرره للصندوق لان الرقم متغير وليس ثابت، مشيرا إلي أننا طرف من المعادلة في القانون لإحداث حالة من التوازن كما طالب أن يكون للجنة سعة صدر لعقد اجتماعات أخري للنقاش في المواد الخلافية .

كما تم التصويت علي بعض المواد المعدلة والمرأة من الاجتماعات السابقه وهي مادة ٤ و مادة ٦ من القانون .