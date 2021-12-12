/665604/طاهر-محمد-طاهر-وعمار-حمدي-يشاركان-في-التدريبات-الجماعية-للأهلي

شارك طاهر محمد طاهر وعمار حمدي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واشتكى طاهر من آلام بسبب كدمة شديدة في الساق أثناء مشاركته في مباراة طلائع الجيش الودية أمس فيما جاءت المسحة الطبية لعمار حمدي سلبية لينتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

واشتكى عمار حمدي لاعب الفريق من نزلة برد وأجرى مسحة طبية وجاءت النتيجة سلبية. واستأنف فريق الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمباراة السوبر الإفريقي المحدد لها ٢٢ ديسمبر الجاري.

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش وديا أمس، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

ويخوض الأهلي ثاني ودياته أمام سموحة يوم ١٥ ديسمبر الجاري قبل السفر إلى قطر.

وتوج الأهلي بآخر نسخة من بطولة كأس السوبر على حساب نهضة بركان المغربي في ‏المباراة التي أقيمت بقطر.‏ ويبحث الأهلي عن إضافة لقب إفريقي جديد عندما يواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة ‏الكونفدرالية على كأس السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الجاري.‏

وحدد النادي الأهلي يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.

الرجاء

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".

وأكمل: " في حالة صعود المنتخب المغربي للنهائي سيكون من الصعب لعب المباراة أمام الأهلي بسبب ضيق الوقت الذي سنعاني منه".