طبيب الأهلي يكشف تطورات الحالة الطبية لـ«الشناوي» و«فتحي»

/665605/طبيب-الأهلي-يكشف-تطورات-الحالة-الطبية-لـالشناوي-وفتحي

أجري الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بطبيب المنتخب الوطني للاطمئنان على الحالة الطبية لثنائي الأهلي محمد الشناوي وحمدي فتحي بعد تعرضهما للإصابة في مباراة المنتخب الوطني الأول أمام الأردن أمس بكأس العرب.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وقال أبو عبلة إن الأشعة التي خضع لها الثنائي أثبتت إصابتهما في العضلة الخلفية ولكنها إصابات غير مزعجة بالنسبة للثنائي.

وأضاف طبيب الأهلي أن حمدي فتحي ومحمد الشناوي سوف يخضعان لفحص طبي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني لحسم موقفهما من المشاركة في التدريبات الجماعية ومباراة نصف النهائي بالبطولة العربية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمباراة السوبر الإفريقي المحدد لها ٢٢ ديسمبر الجاري.

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش وديا أمس، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

ويخوض الأهلي ثاني ودياته أمام سموحة يوم ١٥ ديسمبر الجاري قبل السفر إلى قطر.

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش وديا أمس، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

ويخوض الأهلي ثاني ودياته أمام سموحة يوم ١٥ ديسمبر الجاري قبل السفر إلى قطر.

وتوج الأهلي بآخر نسخة من بطولة كأس السوبر على حساب نهضة بركان المغربي في ‏المباراة التي أقيمت بقطر.‏ ويبحث الأهلي عن إضافة لقب إفريقي جديد عندما يواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة ‏الكونفدرالية على كأس السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الجاري.‏

وحدد النادي الأهلي يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.

الرجاء

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".

وأكمل: " في حالة صعود المنتخب المغربي للنهائي سيكون من الصعب لعب المباراة أمام الأهلي بسبب ضيق الوقت الذي سنعاني منه".