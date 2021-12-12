/665607/نعمة-سعيد-تحرز-ذهبية-بطولة-العالم-لرفع-الأثقال-بأوزبكستان-فيديو

تمكنت نعمة سعيد بطلة مصر، أن تحرز الميدالية الذهبية في بطولة رفع الأثقال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحققت نعمة سعيد الميدالية الذهبية بمنافسات الخطف لوزن 64 كجم برفع ثقل 106 كجم.

ويعتبر هذا الإنجاز تاريخي لمصر في بطلوة العالم والتي تقام حاليا في أوزبكستان، وينتظر الجميع تواجد محمد إيهاب خلال المنافسات اليوم.

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وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية يرفعان الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال

وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية يرفعان الإيقاف عن رفع الأثقال تكثيف الجهود لمشاركة الأوناش في بطولة العالم بأوزبكستان في إطار الجهود التي امتدت خلال الفترة الماضية، أنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية الأزمة الخاصة بالإيقاف الدولى للاتحاد المصرى لرفع الأثقال.

وتلقى الاتحاد المصرى لرفع الأثقال بريد إلكتروني رسمي من الاتحاد الدولى لرفع الأثقال يفيد برفع الإيقاف عن الاتحاد المصرى وأحقيته في المشاركة في النشاط الدولى لرفع الأثقال، وذلك بعد قيام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بتكثيف جهودهم في استيفاء كافة المتطلبات والتي تمت من خلال العديد من المخاطبات مع الاتحاد الدولى لرفع الأثقال ومنها سداد الغرامات الموقعة على الجانب المصرى.

نعمة حسن

وتكثف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية في الوقت الحالي جهودها بشأن سرعة انهاء إجراءات مشاركة منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال والمقرر أقامتها بدولة أوزبكستان خلال الفترة من 5 حتى 15 ديسمبر 2021.

وأعلن البطل الأولمبي محمد إيهاب أنه تعرض لفحص المنشطات قبل المشاركة في بطولة العالم بأوزبكستان، وكان محمد إيهاب قد انتهي من فترة الإيقاف على اتحاد رفع الأثقال، ويحق له المشاركة خلال الفترة المقبلة في البطولات الكبرى.

أعلن محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رياضة رفع الأثقال عن خضوعه لتحليل منشطات مفاجئ للمرة الخامسة استعدادا لبطولة العالم المقرر لها شهر نوفمبر المقبل

ونشر محمد إيهاب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك” وعلق:”سايبين الأولمبياد وجايين يحلولي لجنة الكشف عن المنشطات والتحليل الدولي المفاجئ الخامس للكشف عن المنشطات لعام 2021 استعداداً لبطولة العالم بشهر نوفمبر القادم بمشيئة الله”.