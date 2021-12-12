الفنانة التونسية غالية بن علي تعلن اعتزالها الغناء..وتؤكد: «لم أكن مواكبة للعصر»

/665610/الفنانة-التونسية-غالية-بن-علي-تعلن-اعتزالها-الغناءوتؤكد-لم-أكن-مواكبة-للعصر

أعلنت الفنانة التونسية، غالية ابن علي اعتزالها الغناء، مشيرة إلى خوض تجربة أخرى ف كتابة الأشعار والقصائد.

دوت الخليجيرصد اعتزال غالية ابن علي للغناء

وكتبت غالية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قررت الاعتزال والتخلى عن "الأغنيات" وقررت الاهتمام بحكايات الشعراء والقصائد عمرى ما واكبت العصر وعمري ما فهمت طرق التسوي، طلب صغير ممكن ذكر بيت من الأبيات التى احببتها فى أغانى».

حفلات غالية بن علي في مصر

وكانت أحيت غالية بن علي، في وقت سابق، أحيث حفلا غنائيا، رائعا، على مسرح الزمالك، الشهر الماضى، وقدمت خلال الحفل باقة من المؤلفات التراثية المصرية والتونسية إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة التى تمزج بين الاصالة والمعاصرة والتى تميزت بأدائها وأثبتت قدرتها على الغناء باللغة العربية الفصحى واللهجة العامية المصرية وصاحبتها بحركات إيقاعية راقية ورشيقة واصبحت حالة فنية متفردة بأدائها وأسلوبها الذى يحمل طابع البساطة والمرح.

معلومات حول الفنانة غالية بن علي

غالية بن على مطربة تونسية ولدت فى بلجيكا، تميزت بادائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة، نالت شهرة كبيرة فى الغرب ولُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية، أتمت دراستها الجامعية في بروكسل "بلجيكا"، كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها فى الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص.

بداية مسيرة عالية بن علي الفنية

تعرفت غالية على عازف العود التونسى مفضل أدهوم عام 1996 لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربى عزالدين جازولى فى جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عددًا من التجارب السينمائية ، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .