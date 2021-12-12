/665611/الدفع-بـ-3-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق داخل-محل-مأكولات-بالدقي

نجحت رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق اندلع داخل محل مأكولات دون وقوع إي إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل محل مأكولات بالدقي..

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقي الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها اندلاع حريق داخل محل مأكولات بدائرة القسم، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وعلى الفور تمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وفي سياق آخر اليوم كشفت أجهزة أمن القليوبية غموض واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها في وجود أطفاله الثلاثة، وإلقاء نفسه من الدور الثاني عشر بشبرا الخيمة.

الأمن يكشف غموض جريمة شبرا الخيمة

تحرر محضر في الواقعة وأجرت النيابة العامة المعاينة اللازمة لمكان الواقعة وأمرت بالتحفظ على بعض الفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة إلقاء قاتل زوجته لنفسه عقب الحادث مباشرة من الدور الـ12 في العمارة التي يقطنون بها بشبرا الخيمة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيلة والقاتل والتصريح بالدفن عقب ذلك.

هذا وشهدت منطقة العوائد بالإسكندرية، أول أمس الخميس، مصرع شاب، بسبب خلافات الجيرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد طعنه بسلاح أبيض، حيث تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشادة وجثة شاب بمنطقة العوائد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالأنتقال والفحص أتضح وجود جثة "م. ع" 31 سنة، وتم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيقات ومعاينة الجثة.

القبض على المتهم

وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي، وتم إلقاء القبض على المتهم فى الواقعة، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.