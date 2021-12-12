«مسبليش مصروف البيت».. اعترافات المتهمة بقتل زوجها بالدقهلية

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كشفت تحريات رجال المباحث، مقتل سائق على يد زوجته، حيث اقرت الزوجة المتهمة بقتل زوجها باعترافات تفصيلية امام النيابة العامة ببلقاس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اعترافات الزوجة المتهمة بقتل زوجها بالدقهلية

لم تترك لي فلوس عشان أجيب أكل

وأوضحت الزوجة أمام رجال المباحث: زوجي عاد من شغله ويعمل سائق على ميكروباص، وطلب مني تجهيز العشاء فقولت له أنا لم أجهز أي شيء لأنك خرجت من الصباح وذهبت لشغل ولم تترك لي أي فلوس عشان أجيب أكل.

اعترافات المتهمة

وأكدت الزوجة المتهمة أمام رجال المباحث: نشبت مشادة بيننا وتطورت وقام بالتعدي عليا بالضرب فذهبت إلى المطبخ وجرى لضيربني مرة أخرى، فقمت بجلب سكينة من المطبخ وطعنته بها وتركته وهرب إلى منزل والدي أنا لم اقصد قتله ولكني كانت أدافع عن نفسي بس.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي اللواء السيد سلطان مدير امن الدقهلية، إشارة من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز مركز شرطة الستاموني، من مستشفى الستاموني بوصول سائق مصاب بجرحا نافذ بالصدر ولقى مصرعه قبل وصوله إلي‏ المستشفى.

انتقل رجال المباحث لمكان الجريمة وأتضح مصرع "عبد الخالق هشام عبد الخالق محمد ‏البيلي،25 سنة، سائق ميكروباص من قرية المنيل مركز الستاموني، وأتضح إصابته بجرح نافذ ‏بالصدر من الأمام واتهمت أسرة المجني عليه زوجته بإصابته وهربت إلي بيت أهلها.‏

وتمكنت مباحث مركز الستاموني من إلقاء القبض علي الزوجة، وتدعي فاطمة الشحات، ربة ‏منزل، واعترفت بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف مع زوجها علي مصاريف البيت، وأكدت أنهم ‏متزوجين منذ 3 شهور فقط، وما زلوا عرسان إلا أن خلافات مستمرة بينهما بسبب مصاريف ‏المنزل، وتحرر عن ذلك المحضر لازم.