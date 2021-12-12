/665621/غضب-نيابي-بسبب-غياب-وزير-التربية-والتعليم-عن-حضور-جلسة-البرلمان-لسفرة-للخارج

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، هجوم شديد على وزير التربية والتعليم، بسبب غيابه عن الحضور لسفره خارج مصر فى رحلة عمل.

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