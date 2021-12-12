زيارة وفد اذريبجان للجنة الشئون الدينية وافتتاح مقر جمعية الصداقة المصرية الاذريبجانية اليوم بالمقطم.. علي جمعة: زيارة الوفد تدعم العلاقات الثنائية.. وتهدف إلى نشر السلام.. فيديو

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رصد موقع دوت الخليج تغطية خاصة للقاء الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وفدا من دولة ازربيجان والذي ضم سفير دولة ازربيجان بالقاهرة و رئيس لجنه الدولة للعمل مع المغتربين بجمهورية ازربيجان و رئيس الجالية في مصر .

دوت الخليج

وأشار الدكتور علي جمعة في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن زيارة الوفد الأزربيجاني برئاسة الدكتور علي إرشاد عليف، وبرفقة سفير دولة أربيجيان بالقاهرة السفير تورال رضاييف، ومدير إدارة لجنة الدولة داشقين رجبلي، وكبير مستشاري دائرة الأراضي الرابعة للجنة الدولية، وفاء حسيونوفا، ورئيس الجالية الأزربيجانية في مصر السفير سيمور نصيروف، جاءت هادفة إلى عمل بداية جديدة تمتاز بالسلام العالمي، وتتسم بالأمن والطمأنينه في البلاد.

افتتاح جمعية الصداقة الأزربيجانية المصرية في المقطم

ونوه رئيس دينية النواب إلى ان الجالية الأزريبيجانية قدمت الشكر والتقدير للدولة المصرية، لاهتمامها بالجالية والمغتربين الذين يتعلموا في الأزهر وجامعات مصر المختلفة، منوها إلى أنه يتم افتتاح جمعية الصداقة الأزربيجانية المصرية في المقطم، حيث سيتم انشاء لجنة برلمانية بالتعاون مع البرلمان المصري والازربيجاني، وذلك في اطار استعادة مصر علاقتها مع كافة الدول وريادتها بالدول سواء العالمية أو العربية أو الاسلامية.

هذا و قرر مجلس النواب، تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالتعليم والتى كان من المقرر مناقشتها فى الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إعتذار وزير التربية والتعليم طارق شوقى، عن عدم حضوره نظرا لسفره حارج البلاد، حيث كان من المقرر أن يتم مواجهته نحو 116أدارة رقابية بسبب الإشكاليات التى تواجه المنظومة التعليمة.

دوت الخليج

ومن المقرر ان يحدد المجلس مناقشة تلك الطلبات فى جلسة قادمة . وتشهد الجلسة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

يهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.

كما يناقش المجلس في جلسته العامة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.