«حذف جملة مؤامرة على الوطن من المضبطة»..برلماني يهاجم منظومة التعليم : «المنتج ضايع»  

/665623/حذف-جملة-مؤامرة-على-الوطن-من-المضبطةبرلماني-يهاجم-منظومة-التعليم--المنتج-ضايع

هاجم النائب هاني اباظة عضو مجلس النواب ، مشروع قانون بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ، مؤكدا بانه لم يتغير عن القانون السابق ولايرقي الي طموحات الشعب المصري ، متسألا اين العمود الفقري في جودة التعليم مستقبل مصر ، ومستقبل ابنائنا وجودة التعليم استحقاق لايمكن ان نفرط فيه .

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناتقشة انشاء هيئة ضمان الجودة بالبرلمان

هيئة ضمان الجود

واعلن اباظه في الجلسه العامه اليوم رفضه لمشروع القانون ،بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل اتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها ، مؤكداً نحن في ازمه حقيقية نحن خارج التصنيف الدولي ، مفهوم التعليم لدينا مختلف ولايوجد جودة.

واضاف اباظه ان الرئيس اكد في موتمر التعليم العالي السابق ، اكد علي ضرورة ضمن جودة التعليم موضحا بان منظومه التعليم مهانه ومنتج التعليم ضايع ولايوجد تنمية مستدامه .

وتابع اباظه اننا اذا وافقنا علي هذا القانون سنكون مشاكرين في موامره علي الوطن .

وقرر المستشار احمد سعد الدين رئيس الجلسه ، حذف كلمة موامرة علي الوطن من المضبطه.