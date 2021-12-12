التضامن: إنقاذ مواطن بلا مأوى يعانى بترا فى القدم بمدينة نصر

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وفى هذا الإطار، تم تكليف أعضاء فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوحدة شرق القاهرة ببحث الحالة، حيث تحرك الفريق على وجه السرعة إلى موقع الشكوى وقد تم العثور على المواطن، وعقد جلسة للدعم النفسى والمعنوى للمواطن وتبين أنه يدعى " ع. ع. أ " ويبلغ من العمر 57 عاما، ويعانى ببتر بالقدم وبعض قرح الفراش وغرغرينا بوجه القدم.
وأوضح المواطن أنه على خلاف مع أسرته التى تقيم بمنطقة المقطم، الأمر الذى دفعه لترك المنزل والذهاب إلى إحدى دور الإيواء وبسبب الخلافات الدائمة مع سياسة الإقامة بالدار فقد ترك الدار ومكث بالشارع.
ونقل فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوحدة شرق القاهرة، المواطن إلى مستشفى التداوى بالمطرية، وذلك من خلال دعم إحدى الجمعيات الخيرية التى وافقت على تحمل كافة نفقات التدخلات الطبية والعلاج، وفور الانتهاء من التقييم الطبى لحالة المواطن قررت الأطقم الطبية إجراء عدد من التدخلات الجراحية، وذلك لسوء الحالة الصحية للمواطن، حيث تقرر حجزه بالمستشفى لحين تماثله للشفاء تمهيدا لإيداعه إحدى دور الرعاية أو إعادة الدمج الأسرى.
وفى ذات السياق يجرى فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بوحدة شرق القاهرة التواصل مع أسرة المواطن بشأن إعادة الدمج الأسرى، وفى حال تعذر ذلك ستتولى وزارة التضامن الاجتماعى إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لها لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.
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