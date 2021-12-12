غدا.. انخفاض درجات الحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.





وأشارت هيئة الأرصاد، إلى ظهور الشبورة المائية فى صباح غدا الإثنين، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين فتكون كالتالى:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة

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