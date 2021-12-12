السبكى: تقديم 8 ملايين خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل فى 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - وأكد السبكى، أنه فى إطار الاحتفالات باليوم العالمى للتغطية الصحية الشاملة، والذى يوافق 12 ديسمبر من كل عام، فإن ما أتمته الهيئة العامة للرعاية الصحية فى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وبأحدث التقنيات العلاجية عالميا، هو أحد المسارات الرئيسية لأعمال التطوير التى يشهدها القطاع الصحى بمصر، من خلال استراتيجية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأوضح السبكى، أنه تم تقديم أكثر من 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية بجودة عالمية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، حيث وصلت عدد الخدمات المقدمة للمنتفعين ببورسعيد لأكثر من 5 مليون خدمة، بينما وصلت فى الأقصر لأكثر من 1.8 مليون خدمة، إلى جانب أكثر من 1.2 مليون خدمة تم تقديمها بالإسماعيلية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 30 مبادرة صحية للتوعية والكشف المبكر عن العديد من الأمراض وسرعة علاجها والسيطرة عليها فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للأفراد، فضلا عن إجراء أكثر من 250 ألف عملية وجراحة، منها 115 ألف عمليات وجراحات كبرى ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.

وأشار إلى جهود هيئة الرعاية الصحية فى التسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقتها للمعايير العالمية، لافتا إلى أنه تم تسجيل 125 منشآة صحية حتى الآن بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى اعتماد 15 منشآة صحية وحصولهم على درجة الاعتماد القومى طبقا لمعايير GAHAR2021 المعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأضاف، أنه تم تدريب وتنمية مهارات القوى البشرية العاملة بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، من خلال 4000 برنامج تدريبى فى مختلف التخصصات الطبية والإدارية والفنية ذات الصلة بالخدمات التى تقدمها الهيئة، لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين وبأعلى معايير الجودة.

وتابع: شملت إنجازات هيئة الرعاية الصحية لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بكل سهولة ويسر وضمان كفاءة وجودة أداء الخدمة، الميكنة والتحول الرقمى للخدمات الطبية والإدارية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة 106 منشآة صحية، وميكنة 100% من خدمات مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وكذلك ميكنة 100% من مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات، وربطها إلكترونيا بالغرف المركزية للأزمات والطوارئ بالمحافظات، وتطبيق منظومة المعامل الموحدة (LIS)، ومنظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة (PACKS/RIS)، مضيفا أنه يوجد لدينا 4 ملايين ملف طبى إلكترونى للمواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى للمشروع.

واستكمل، أنه شملت إنجازات التحول الرقمى للخدمات، تجهيز البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وبناء القدرات الرقمية من القوى البشرية، إضافة إلى استخدام وإطلاق التطبيقات الذكية، وأبرزها تطبيق البالطو الذى قدم أكثر من 17 ألف استشارة طبية عن بُعد للمنتفعين، إلى جانب إتاحة خدمات التطبيب عن بّعد TELEMEDICINE، وإطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة أصول الهيئة الطبية وغيرالطبية لضمان استدامتها وجودة الخدمة والحفاظ على الموارد العامة للدولة، وربط الغرف المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفورى مع الأزمات والأحداث الطارئة، بالإضافة إلى إطلاق أول منصة رقمية تفاعلية Care Connect للتواصل بين مقدمى الخدمة الصحية من العاملين بالهيئة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والتى تجرى لأول مرة داخل نطاق محافظات التأمين الصحى الشامل بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، مما وفر عناء ومشقة السفر من على كاهل المرضى وذويهم، وذلك علاوة على تطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بما ساهم فى تقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية للمنتفعين وباحترافية وجدارة إكلينيكية، لافتًا إلى تعزيز مفهوم طبيب الأسرة نواة منظومة التأمين الصحى الشامل لضمان توفير 80% من الاحتياجات الصحية للمنتفعين داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة القريبة من سكنهم مما يضمن سرعة حصولهم على الخدمة الطبية وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف، أنه تم استحداث زى جديد للطواقم التمريضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمزيج من الخبرات الأوروبية والأمريكية ومطابقة الأكواد العالمية باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح عملية جودة أداء الرعاية الصحية للمرضى، وكذلك إطلاق معاهد رعاية الفنية للتمريض لزيادة فرص التعليم الفنى وتغطية احتياجات المنشآت الصحية التابعة للهيئة من الممرضين والممرضات، علاوة على تدريبهم على جميع المستويات المهنية واللغوية ومهارات التواصل لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، وذلك بالإضافة إلى تطوير منظومة الصيدلة الإكلينيكية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفيات ومساعدتهم على الشفاء والحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

وتابع: أنه مواصلة لريادة الهيئة وتحقيق التفوق على المستويين الخدمى والإكلينيكي، وضمان توفير بيئة صحية هادئة للمنتفعين وكافة المتعاملين، تم تطبيق مفاهيم الخدمات الفندقية من الاهتمام بالأغذية والمشروبات والأثاث والفرش والديكور والنظافة والمظهر العام واتباع قواعد الاتيكيت فى التعامل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتى أصبحت جزء لا غنى عنه ومكملًا لجودة الخدمة الطبية المقدمة، إضافة إلى الاستفادة من إمكانات منشآت هيئة الرعاية الصحية فى الترويج والتسويق لخدماتها وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بالمستشفيات تحت مظلة العلامة التجارية (نرعاك فى مصر) لتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، وزيادة الموارد الذاتية مما يضمن استمرار التغطية الصحية الشاملة واستدامتها بأعلى معايير الجودة العالمية.

ولفت إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية الشاملة خلال جائحة فيروس كورونا للمنتفعين من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة الفيروس، حيث تم إتاحة تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد، وتخصيص مستشفيات الفرز والعزل للحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها، وتعزيز الجهود لحصول المنتفعين على اللقاح الخاص بالفيروس، وتقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى بمختلف التخصصات من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لعدم الاختلاط بين المرضى المصابين بالفيروس وغير المصابين، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وتابع، أن ذلك علاوة على المشاركة بالعديد من المبادرات الصحية الرئاسية منها "دعم صحة المرأة المصرية، إنهاء قوائم الانتظار للمرضى، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية" والتى تم من خلالها فحص عدد كبير من المواطنين مما ساهم فى تحسين صحة المنتفعين وبناء مستقبل أكثر أمانًا وصحة لهم.

واستكمل، أنه تخطت نسبة رضاء المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل 91%، لجودة الخدمات والرعاية الصحية الشاملة المقدمة إليهم، لافتًا إلى استحداث العديد من الآليات لزيادة التواصل مع المنتفعين وتحقيق أعلى معدلات رضائهم عن الخدمة، أهمها الربط إلكترونيًا مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لسرعة الاستجابة لحل شكاوى المنتفعين حيث تم الاستجابة ل 97% من الشكاوى، إضافة إلى تدريب مقدمى الخدمة الصحية على لغة الإشارة لتيسير حصول ذوى الإعاقة السمعية على الاحتياجات الطبية اللازمة لهم، علاوة على تفعيل نظم الرقابة والمراجعة الداخلية على الخدمات إضافة إلى إتاحة تقييم المنتفعين لمقدمى الخدمة والخدمات الطبية المقدمة إليهم من خلال عدة طرق، كالاستبيانات وماكينات استطلاع الرأى المتطورة، مما ساهم فى الوقوف على نقاط القوة والضعف واستمرارية الارتقاء بالخدمات الصحية المرتكزة على احتياجات المريض وفقًا لأحدث النظم الصحية العالمية.

ولفت إلى الحرص على المشاركة بكبرى المؤتمرات والمنتديات الطبية لتبادل وتناقل المعرفة والخبرات مع جميع الجهات المعنية بالشأن الصحى والتعاون وتنمية الأعمال على جميع المستويات المحلى والإقليمى والدولي، وكان من أهمها المشاركة (مؤتمر آراب هيلث بدبى 2021، مؤتمر الاتحاد الدولى للمستشفيات ببرشلونة 2021، منتدى الطب العالمى ميديكا بألمانيا، مؤتمر إيجى هيلث 2021، منتدى مصر الطبي)، بما ساهم فى الإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية وتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية الشاملة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بجودة عالمية.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الشكر لكل شركاء النجاح من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، ولكل شركاء النجاح من الجهات المعنية بالشأن الصحى سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، الذين ساهموا فى تحقيق حلم المصريين فى التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى التعاون المثمر فى إطار من الحوكمة الرشيدة مع الهيئات الأخرى بمنظومة التأمين الصحى الشامل الهيئة العامة (للاعتماد والرقابة الصحية، للتأمين الصحى الشامل)، مما يعد نموذج حقيقى ومشرف للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة للسعى نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

ولفت، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 5 مليون مواطن حتى الآن بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، (بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان)، مشيرًا إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل يعد نقلة نوعية للمنظومة الصحية فى مصر، والذى أثبت كفائته فى محافظة بورسعيد وكذا الأقصر والإسماعيلية، وعائده الإنسانى والصحى الضخم على المواطنين، لنجاحه وقدرته على توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لهم.

وأكد، استمرار العمل فى إنجاز المشروع وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، وتطوير المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة الجديدة، كما يتم تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أعلى مستوى ورفع كفائتهم بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من خلال المنظومة الجديدة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضغط المعدل الزمنى لإنجاز المشروع فى 10 سنوات، كبداية عهد جديد لتأسيس نظام صحى قوى فى مصر وتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لـ 100 مليون مصرى تحت مظلة تأمينية موحدة.

وأشار السبكى، إلى أن نجاح المشروع والإشادات العالمية التى حظى بها من شركاء التنمية الدوليين وغيرها من الإشادات العربية والدولية، يرجع لدعم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى واستثماره فى صحة المصريين وتبنى استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث أن تقدم الدولة فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة سيشكل تقدمًا فى بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة والأهداف الأخرى للتنمية المستدامة، فالصحة الجيدة تسمح للأطفال بالتعلم والكبار بالإدخار، وتساعد الناس على التخلص من الفقر وتشكل ركيزة للتنمية الاقتصادية الطويلة الأمد، وأن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد يضمن مستوى صحة متميز لكل المصريين.

وأضاف، أن هذا التقدم الذى حققته مصر فى التغطية الصحية الشاملة ذات الجودة العالية من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يؤكد التزام مصر والقيادة السياسية بوضع رؤية وطنية وخارطة طريق واتخاذ الاجراءات لإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة والذى تجلى فى إصدار قانون التأمين الصحى الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، تفعيلًا للاتفاق العالمى الذى وقع عليه بلدان إقليم شرق المتوسط ومن ضمنها مصر بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة 2030، حيث يعد إقليم شرق المتوسط أول إقليم يقوم بذلك من بين الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية.